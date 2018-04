Urlaubsreif? Glücklicherweise naht bei vielen sehr bald der wohlverdiente Urlaub! Zeit für Muße, Sport und all die Dinge, die im hektischen Arbeitsalltag zu kurz kommen.

Du musst nicht verreisen, um bei dir anzukommen

Jedes Jahr aufs Neue nimmt man sich in seiner Auszeit vor, sein Leben mitsamt seinen Verpflichtungen und Hetzereien zukünftig neu und ganz anders zu gestalten. Doch leider verfügt dieser Vorsatz bei den meisten Menschen nur über die Lebensspanne einer Eintagsfliege.Warum das so ist, und wie man sich von den ungeliebten Verpflichtungen löst, das vermittelt Diana Dreeßen sehr pointiert in ihrem neuesten Ratgeber „Du musst nicht verreisen, um bei dir anzukommen“ (dtv premium).Als professionelle Reiseführerin durch die unsichtbaren Innenwelten begleitet Diana Dreeßen den Leser in acht Kapiteln mit dem Detox-Programm für den Kopf. Sanft, humorvoll und sehr erkenntnisreich erklärt sie, wie ab sofort ein selbst- statt fremdbestimmtes Leben beginnt – und zwar nachhaltig. Unbrauchbar gewordene Glaubenssätze und Bewertungen werden auf eine weitere Daseinsberechtigung im Leben überprüft.Egal ob im Urlaub am Strand oder auf dem heimischen Sofa – diese Lektüre weist den Ausstieg aus dem Hamsterrad des Funktionierens. Das Buch hilft dabei, sich von Verpflichtungsschwüren im familiären oder auch beruflichen Umfeld zu lösen und künftig auf die eigenen Bedürfnisse zu achten, anstatt die Erwartungen der anderen zu erfüllen. Es zeigt, wie man zukünftig den subtilen Manipulationsversuchen anderer zu Mehrarbeit ausweichen kann. Im allerbesten Fall dreht man sogar den Spieß um und lässt andere Personen Tätigkeiten erledigen, die dem eigenen Talent wenig entsprechen. Ein Versuch ist es wert, im diesjährigen Urlaub den schon lange herbeigesehnten Ausstieg aus dem Funktionskäfig erfolgreich umzusetzen!

Diana Dreeßen

Du musst nicht verreisen, um bei dir anzukommen. Wege zu einem selbstbestimmten Leben. dtv ISBN 978-3-423-26176-0; 240 Seiten; € 14,90 [D], € 15,40 [A]