Duden Learnattack und Studienkreis bieten Schülern Unterstützung aus einer Hand

Online-Lernplattform von Duden und Nachhilfeinstitut arbeiten zusammen

Ab sofort haben die Nutzer der Online-Lernplattform Duden Learnattack die Möglichkeit, im Rahmen eines Abos zusätzlich die Online-Nachhilfe des Studienkreises in Anspruch zu nehmen. Wer neben den digitalen Lernangeboten von Duden Learnattack Bedarf an einer persönlichen und intensiven Einzelbetreuung hat, kann im Rahmen eines Abos nun pro Woche eine Stunde Online-Einzelnachhilfe bei einem persönlichen Nachhilfelehrer vereinbaren. Die Nachhilfestunden erfolgen per Skype, Webcam und mit Unterstützung eines Online-Whiteboards. Die Kosten für dieses Kombipaket belaufen sich auf 99 Euro im Monat.

Duden Learnattack ist eine Online-Lernplattform für Schülerinnen und Schüler von der 5. Klasse bis zum Abitur. „Die zahlreichen Lerninhalte orientieren sich an den Lehrplänen der 16 Bundesländer und garantieren eine zielgerichtete Vorbereitung auf Klassenarbeiten und Abschlussprüfungen“, erklärt Steffen Biese, Geschäftsführer von Duden Learnattack.

Die Schülerinnen und Schüler finden auf der Plattform von Lehrern erstellte und von der Duden-Redaktion geprüfte Inhalte, bestehend aus interaktiven Übungen und Lernvideos sowie Originalklassenarbeiten und Abiturprüfungen mit Musterlösungen. Schritt-für-Schritt-Anleitungen, ein Lexikon und eine Sofort-Nachhilfe über Whatsapp runden das Angebot ab. Duden Learnattack bietet Lerninhalte für die Fächer Deutsch, Mathematik, Englisch, Französisch, Latein, Biologie, Physik, Chemie und Geschichte an. Mehr Infos über das Angebot von Duden Learnattack gibt es unter http://www.learnattack.de