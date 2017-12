Durch Unvorsichtigkeit: Deutsche Firmen erleiden Schaden in Milliardenhöhe

55 Milliarden Euro im Jahr

So viel kostet die Nachlässigkeit bezüglich Sicherheit der deutschen Wirtschaft jedes Jahr (https://www.bitkom.org/Presse/Press....n-55-Milliarden-Euro.html ). Diese Zahl entsteht durch Datendiebstahl, Spionage und Sabotage. Dabei spielt es, entgegen der weitläufigen Annahme, keine Rolle, welche Größe das Unternehmen besitzt. Vor allem durch aktuelle oder ehemalige Mitarbeiter kommt es zu Datenlecks, die je nach Branche bis zu katastrophale Konsequenzen haben können.

Wie kann ich mein Unternehmen schützen?

Die Gefahr von Wirtschaftsspionage ist allgegenwärtig und findet hauptsächlich digital statt. Ein Unternehmen sollte daher auf jeden Fall Schutzmaßnahmen in Form von Anti-Viren-Software ergreifen und bei besonders sensiblen Daten auch Experten zurate ziehen. Allerdings beschränkt sich diese Thematik nicht nur auf die IT. Tatsächlich stellen Lauschangriffe durch Wanzen ein reales und unterschätztes Risiko dar. Sollten Sie also im digitalen Bereich alle nötigen Sicherheitsmaßnahmen ergriffen haben und dennoch das Gefühl haben, dass Sie ausspioniert werden könnten, dann sollten Sie sich unbedingt auch hier an einen Experten wenden.

Vertrauen ist gut – Berechtigtes Vertrauen ist besser

Um ihre Arbeit erledigen zu können verfügen Mitarbeiter oft über vertrauliche Informationen. Sehr oft gelangen über diesen Kanal Informationen nach außen. Daher ist es von äußerster Wichtigkeit zu wissen, ob ein Mitarbeiter vertrauenswürdig ist. Vor allem, wenn es um eine Führungsposition geht, die man durch einen Neuzugang besetzten möchte, sollte man sich nicht nur auf den ersten Eindruck des Vorstellungsgesprächs verlassen. Eine ausführliche Bewerberüberprüfung ist hier ein probates Mittel.

Sabotage durch üble Nachrede

Um ihren eigenen Absatz zu steigern haben vor allem Konkurrenten ein Interesse daran, das Image eines Unternehmens zu beschädigen. Schäden am Ansehen einer Firma kann man kaum in Zahlen ausdrücken. Und dennoch steht dem Geschädigten die Möglichkeit offen, genau dies zu tun. Denn wenn das Opfer strafrechtlich agiert stehen diesem, natürlich vorausgesetzt es gewinnt den Prozess, Schadensersatzforderungen zu. Es wäre allerdings mehr als leichtsinnig, sich auf eine Gerichtsverhandlung ohne Beweise einzulassen.

Die eingangs erwähnte Zahl betrifft sämtliche Unternehmen in Deutschland. Es wichtig zu verstehen, dass jedes Unternehmen, das sich nicht auf unterschiedlichste Art und Weisen schützt, zum Wachsen dieser Zahl beiträgt. Für die hier aufgelisteten Problematiken bieten die deutschlandweit tätige Detektei A Plus eine Vielzahl an Lösungen. Wenn Sie also ein ernsthaftes Interesse daran haben Ihr Unternehmen zu schützen, zögern Sie nicht uns kostenfrei zu kontaktieren.

