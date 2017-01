EB GROUP verstärkt Führungsmannschaft

Das Immobilien-Investmenthaus EB GROUP setzt seinen Expansionskurs fort und gewinnt zwei neue Führungskräfte.

Roman Pieszczek übernimmt ab sofort die Geschäftsleitung der Kompetenzdivision Asset Management. Alla Besner leitet als CFO den Zentralbereich Finanzen & Rechnungswesen.

Roman Pieszczek (51) sammelte rund 30 Jahre Berufserfahrung in der Immobilienbranche und übernahm Assetklassen-übergreifende Leitungspositionen im Property Management wie im Asset Management. So war er u. a. Geschäftsführer der WBP GmbH, einer von internationalen Family Offices exklusiv beauftragten Asset-Managementgesellschaft und verantwortete als Senior Asset Manager bei der DTZ die Teamleitung im Bereich Shopping Center. Zuletzt arbeitete er als freiberuflicher Berater. Als Geschäftsleiter Asset Management steuert er nun das strategische Objektmanagement der EB GROUP und begleitet die Immobilieninvestoren als erster Ansprechpartner während der gesamten Wertschöpfungskette: Von der anfänglichen Due-Diligence-Prüfung über das aktive Portfolio- und Objektmanagement bis hin zur Exit-Strategie.

Alla Besner (links) und Roman Pieszczek (rechts).

[Großes Bild anzeigen]

Alla Besner (48) berät Unternehmen seit rund 20 Jahren als Finanzexpertin, seit mehr als 10 Jahren ist sie in der Immobilienbranche tätig. Ihren Einstieg in die Immobilienbranche begann Besner als Director Fund Accounting bei der GPT Halverton GmbH, wo sie den Aufbau einer zentralen Buchhaltung steuerte. Zuletzt verantwortete sie als Geschäftsführerin die Umstrukturierung der WVB Centuria GmbH, dort leitete sie zuvor als CFO und Mitglied der Geschäftsleitung die Bereiche Finanz- und Mietenbuchhaltung, Controlling, Cash Management und IT. Als CFO der EB GROUP übernimmt sie nun die Leitung des Zentralbereichs Finanzen & Rechnungswesen, steuert die Weiterentwicklung der Finanzprozesse und -strukturen und berät die Geschäftsführung in operativen wie strategischen Fragen.

„Für unsere strategische Weiterentwicklung konnten wir mit Roman Pieszczek und Alla Besner zwei erfahrene und engagierte Führungskräfte gewinnen“, sagt Enver Büyükarslan, Geschäftsführer der EB GROUP Holding GmbH.

„Beide haben uns nicht nur mit ihrer Expertise auf dem Immobilienmarkt, sondern vor allem durch ihr zielgerichtetes und passioniertes Auftreten überzeugt.“