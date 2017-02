ELMET mit dabei auf der Engel Fachveranstaltung 2K 2017

Heuer wird ELMET als Spezialist in Österreich zur Verarbeitung- und Dosierung von Flüssigsilikon (LSR) und Produktion von hochwertigen LSR Elastomer Teilen an der Fachveranstaltung 2K bei Engel in Wurmberg am 15.03.2017 mit dabei sein!

Wir zeigen die Produktion einer Druckspeichermembrane auf einer holmlosen victory 160 combi Mehrkomponenten-Spritzgießmaschine. Nachdem der Kern und der Rahmen aus glasfaserverstärktem Polybutylenterephthalat (Celanex 3300 von Celanese) gespritzt wurden, transferiert ein Roboter (viper 40 von ENGEL) diese in das LSR-Spritzgussßwerkzeug mit Nadelverschlusstechnologie von ELMET. Dort erfolgt das Anspritzen einer Membrane aus einem selbsthaftenden, sehr schnell vernetzenden Silikonkautschuk (ELASTOSIL LR 3070/10 A/B von WACKER), die Kern und Rahmen miteinander verbindet. Das gesamte ELMET Team freut sich auf Ihren Besuch! ELMET Elastomere Informationen:

ELASTOMER IS OUR BUSINESS ELMET steht seit Firmengründung im Jahre 1996 für Produkte auf höchstem technologischen Niveau. Als international agierendes Unternehmen stehen wir für die Entwicklung und Herstellung von hochwertigem Equipment für die Produktion von Silikon- und Gummiteilen! Fachveranstaltung 2K Engel Wurmberg

[Großes Bild anzeigen] Ständige Weiterentwicklung des Produktsortimentes und der Technologien machen ELMET heute zum FULL SYSTEM SUPPLIER mit Schwerpunkt in folgenden Bereichen: - LSR Spritzgusswerkzeuge

- LSR Kaltkanal Nadelverschlusssysteme

- LSR Dosiertechnik

- LIM-Peripherie

- LSR Elastomer Nullserienproduktion

- LSR Turn-Key Anlagen Im oberösterreichischen Oftering (Linz-Land) beschäftigen wir mittlerweile ein kleines aber engagiertes Team mit über 150 hochqualifizierten MitarbeiterInnen mit viel Erfahrung im Werkzeugbau und der Automatisierung des LIM Prozesses (liquid injection molding). Die offene & direkte Kommunikation, das umfangreiche Know-how und der unermüdliche Drang, das bestehende Wissen zu erweitern und neue Dinge auszuprobieren, begeistert ELMET-Kunden von Beginn an! Durch den permanenten Entwicklungskreislauf, den die Produkte, Produktionsprozesse & Mitarbeiter ständig durchlaufen, garantiert ELMET seinen weltweit agierenden Kunden heute wie in Zukunft Full System Lösungen für die höchsten Ansprüche in der Produktion von Silikon- und Gummiteilen! www.elmet.com

