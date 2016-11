Auf http://www.hematooncology.com können sich onkologisch interessierte Ärztinnen und Ärzte jetzt über die wichtigsten Fakten und Studienergebnisse informieren, die auf dem 41. Krebskongress der European Society of Medical Oncology (ESMO) zu den Themen Mammakarzinom, nichtkleinzelliges Lungenkarzinom (NSCLC) und Pankreaskarzinom präsentiert wurden.Stuttgart, 02. November 2016 – In diesem Jahr fand der ESMO-Kongress vom 7. bis 11. Oktober in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen statt. Hier trafen sich mehr als 20.000 Onkologen aus über 130 Ländern. In den zahlreichen Symposien und Diskussionsrunden konnten sich die Teilnehmer über den aktuellsten Stand der klinischen Forschung informieren und austauschen.Ein neuer praxisnaher und übersichtlicher Bericht vom diesjährigen ESMO-Kongress mit den aktuellsten Erkenntnissen aus der Krebsforschung steht ab sofort auf der Internetplattform http://www.hematooncology.com zum Download bereit. Die Onkologie-Experten Priv.-Doz. Dr. med. Thorsten Götze, Prof. Dr. med. Ingolf Juhasz-Böss und Priv.-Doz. Dr. med. Bernd Schmidt waren vor Ort in Kopenhagen. Sie berichten über die Schwerpunktthemen Pankreaskarzinom, Mammakarzinom und nichtkleinzelliges Lungenkarzinom (NSCLC).„Die Entwicklungen in der Onkologie sind rasant. Vielen Patienten mit Tumorerkrankungen können zwischenzeitlich moderne Therapieformen angeboten werden, welche die Prognose der Erkrankung deutlich verbessern. Es ist wichtig, dass die neuen Erkenntnisse aus der Krebsforschung möglichst viele Ärzte erreichen. Mit den Kongressberichten auf http://www.hematooncology.com bieten wir den Lesern die Möglichkeit, sich jederzeit über die aktuellen Fakten aus der Onkologie zu informieren", sagt Dr. med. Ute Stefani Haaga, Geschäftsführerin der medizinwelten-services GmbH.

Die unabhängige Informationsplattform http://www.hematooncology.com wird von der Stuttgarter medizinwelten-services GmbH mit Unterstützung der Firma Celgene betrieben.