EU will mehr Sicherheit für Medizinprodukte: vitabook hat schon heute die Lösung

Als Konsequenz aus mehreren Skandalen werden Medizinprodukte in der EU künftig strenger kontrolliert.

Ein Implantatpass soll Patienten und Ärzten demnächst die Möglichkeit geben, jederzeit nachverfolgen zu können, welche Produkte von welchem Hersteller eingefügt wurden. Das Unternehmen vitabook bietet bereits jetzt eine Komplettlösung, mit denen implantierende Einrichtungen sämtliche Anforderungen der neuen Verordnungen für Medizinprodukte erfüllen: den elektronischen Implantatausweis, das damit verknüpfte, klinikeigene Implantatregister und die zentral bereitgestellten Patienteninformationen.

Nach einem vierjährigen Verhandlungsmarathon hat das Europaparlament soeben zwei Verordnungen verabschiedet, die dafür sorgen sollen, dass z. B. Brustimplantate, Herzschrittmacher, Hüftprothesen und andere sogenannte Medizinprodukte strengeren Qualitätskontrollen unterzogen werden. Angesichts gravierender Probleme, u.a. mit schadhaften Silikon-Brustimplantaten der französischen Firma PIP, aber auch mit vielen anderen Produkten wie Hüftprothesen und HIV-Tests, ist das ein längst überfälliger Schritt.

Neben regelmäßigen und vor allem unangekündigten Qualitätskontrollen bei Herstellern, sehen die Regelungen vor, ebenfalls Prüforganisationen stärker zu kontrollieren. Hersteller müssen einen klinischen Nachweis für die Sicherheit ihrer Medizinprodukte erbringen, vor allem für Hochrisikoprodukte wie Implantate und HIV-Tests. Patienten und Ärzte sollen anhand eines Implantatpasses prüfen können, welches Produkt implantiert wurde.

vitabook einziger Anbieter des digitalen Implantatausweises

vitabook ist bis dato der einzige Anbieter des digitalen Implantatausweises. Damit steht das Dokument dem Patienten und dem Arzt erstmals online zur Verfügung, ist also jederzeit verfügbar, sicher gespeichert im vitabook-Gesundheitskonto. Gleichzeitig kann sowohl die Klinik im digitalen Gesundheitskonto Informationen hinterlegen, als auch der Patient selbst, was die Anamnese bei einem erneuten Klinikaufenthalt deutlich verbessert. Neben Implantatausweis und Patienteninformation können Röntgenbilder und Entlassbriefe elektronisch überreicht werden. Gleiches gilt für die zur Implantatsicherheit ebenfalls vorgeschriebene schriftliche Patienteninformation. Diese muss die nach der Implantation notwendigen Verhaltensanweisungen und Angaben zu erforderlichen Kontrolluntersuchungen enthalten.

Auf dem digitalen Implantatausweis sind u.a. die Bezeichnung, die Art, der Typ und die Seriennummer des Implantats verzeichnet. Bei öffentlichen Warnungen kann der Patient selbst kontrollieren, ob sein Implantat Mängel aufweist.

Vorgaben der EU bereits umgesetzt

Implantierbare Gesundheitseinrichtungen müssen durch eine Dokumentation ermöglichen, von einem Rückruf betroffene Personen innerhalb von drei Werktagen zu ermitteln. Bei Nutzung des vitabook-Implantatausweises ist dieses klinikinterne Implantatregister beinhaltet und ermöglicht mühelos Rückrufaktionen.

Mit dem vitabook-Implantatmanager können alle Informationen zu jedem beliebigen Implantat standardisiert und per Scanner erfasst und dokumentiert werden. Die Daten werden automatisch im klinikeigenen Implantatregister gespeichert und stehen dort 20 Jahre lang zur Verfügung. Patienteninformationen werden in Form eines digitalen Implantatausweises und eines gedruckten Implantatpasses generiert. Darüber hinaus werden sämtliche Stammdaten direkt aus dem KIS übertragen und stehen im OP unmittelbar zur Verfügung. Auf Wunsch können die Daten auch direkt an andere Register weitergeleitet werden, etwa das EPRD.

Implantierbare Einrichtungen erfüllen mit der vitabook-Lösung alle gesetzlichen Anforderungen schon heute, gehen im Interesse ihrer Patienten sogar weit darüber hinaus.

Hier weitere Infos zu den Beschlüssen der EU

http://www.xing-news.com/reader/new....ue&xng_share_origin=email

Hier weitere Infos zum vitabook-Implantatausweis und –manager

https://www.vitabook.de/connect/#/klinik

Über vitabook:

vitabook ist das deutsche Gesundheitskonto des Patienten, das ihm erstmals eine eigene, digitale Identität im Gesundheitswesen verschafft – vergleichbar mit einem Girokonto in Gesundheitsangelegenheiten. Der Patient kann sich damit sicher jegliche Gesundheitsdaten von Ärzten, Kliniken, Laboren u.v.m. in sein selbstverwaltetes Gesundheitskonto senden lassen.

Die Daten werden stark verschlüsselt und liegen in der Microsoft Cloud Deutschland, hochgesichert in zwei deutschen Telekom-Rechenzentren.

Für weitere Informationen besuchen Sie gerne diese Webseiten:

http://www.vitabook.de

http://www.vitabook.de/connect



Pressekontakt:

Jessica Tittel

Gerontologin (M.A.) & Leiterin Unternehmenskommunikation

vitabook GmbH

Alsterdorfer Markt 6

22297 Hamburg

T. +49 40 53798 1563

F. +49 40 53798 1503



https://www.vitabook.de/

https://www.vitabook.de/presse.php