Am 12. Mai 2017 findet ein Workshop anlässlich der EasiRun Roadshow 2017 statt. Zu erwarten sind interessante Vorträge und Diskussionen zu Produkten und Lösungen zur unternehmensweiten, standort- und projektübergreifenden Qualitätssteigerung in der Anwendungsentwicklung: Releasemanagement, Testen, Compliance & Governance, Bewertung von Softwarequalität, u. v. m.

Dieser Tag ist interessant für Unternehmen, die passgenaue Anwendungen entwickeln und verwenden, um ihre kritischen Prozesse zu steuern bzw. zu bewältigen. Der 12. Mai liefert Informationen, wie übergreifende Sicherheits-, Lifecycle- und Governance-Modelle den Aufwand für Betrieb, Weiterentwicklung und Wartung senken.

Wenn neben dem steigenden Kostensenkungsdruck die Ressourcen reduziert, Funktionalitäten vereinfacht, technische Rückstande abgebaut und veraltete durch bessere Technologien ersetzt werden müssen, sollte man diesen Tag nicht ungenutzt verstreichen lassen.

„Die strategische Gestaltung der Kern-Anwendungen ist heute der Hauptfokus der CIOs in großen Unternehmen und Organisationen,“ sagt Don Fitzgerald, Geschäftsführer der EasiRun Europa GmbH. „Mit Hilfe unserer Werkzeuge werden die Voraussetzungen geschaffen, um neue, effektivere und modernisierte Anwendungen in den Unternehmen einzuführen. So werden z. B. objektive Informationen geliefert, mit denen die Unternehmen in die Lage versetzt werden, fundierte Entscheidungen bzgl. Kosten, Aufwänden, Aktivitäten, Qualität, Wartbarkeit, Effizienz und Abhängigkeiten innerhalb der Anwendungen zu treffen. Wir freuen uns auf rege Diskussionen am 12. Mai.“

Usingen, den 1. Februar 2017