EcoEzee – professioneller Malerbedarf konsequent ökologisch. Jetzt auch in Deutschland erhältlich.

Für den weiteren Ausbau des Händlernetzwerks werden ökologisch orientierte Händler gesucht.

Bietigheim-Bissingen, 05.12.2017

Für die Verarbeitung von Naturfarben gab es bislang kein ökologisch ausgereiftes Zubehör. Die englische Marke EcoEzee (sprich: ecoisi) schließt hier eine Lücke und bietet strapazierfähige Pinsel, Farbwalzen, Eimer und weiteren Malerbedarf aus recycelten Materialien und Bambus an.

Deutscher Vertriebspartner ist Der Naturbaumarkt Fluhr und Walter GmbH, der das komplette Sortiment in seinem Laden in Bietigheim-Bissingen und über die Webseite www.ecoezee.de anbietet. Interessierte Händler für den Aufbau eines Deutschland weiten Händlernetzwerkes können sich an wenden.

Keine vergleichbaren Produkte auf dem Markt

Naturfarben gibt es für eine Vielzahl von Anwendungen. Ganz gleich, ob als Wandfarbe, Lack, Lasur oder Öl, mit den aus pflanzlichen und mineralischen Rohstoffen hergestellten Farben lassen sich Wände, Holz und Metall auf natürliche Weise streichen und pflegen.

Pinsel aus Bambus mit recyceltem Metall und Kunststoff sowie Naturhaar.

[Großes Bild anzeigen]

Beim Malerzubehör sieht die Situation jedoch anders aus. Da landet die ökologische Wandfarbe im Kunststoffeimer und das Öl wird mit einem Pinsel aus Kunsthaar und lackiertem Griff aufgetragen. Doch das wird ab sofort anders.

Mit den Produkten von EcoEzee fängt die ökologische Wandgestaltung bereits beim Zubehör an.

EcoEzee hat sich darauf spezialisiert, Malerbedarf aus konsequent ökologischen und recycelten Materialien herzustellen. Ab Herbst 2017 werden nun auch auf dem deutschen Markt Pinsel, Farbwalzen und Farbeimer angeboten, die sich insbesondere hinsichtlich ihrer Umwelteigenschaften grundlegend von herkömmlichem Malerzubehör unterscheiden.

Farbeimer und Farbwannen bestehen aus recyceltem, hochverdichtetem Pappkarton und sind zu 100 Prozent wasserdicht. Sie eignen sich für alle Arten von Wandfarben und Lacke. Nach dem Gebrauch genügt ein Tuch zum Auswischen. Sobald die Restfarbe eingetrocknet ist, können Farbeimer und Farbwanne beliebig oft wiederverwendet werden.



Die Pinsel besitzen einen naturbelassenen Griff aus nachwachsendem Bambus, liegen angenehm in der Hand und erzielen durch die angeschliffenen Borsten ein optimales Ergebnis. Die Pinselborsten bestehen aus einer Mischung aus recyceltem Kunststoff und Naturhaar und sind in eine Metallzwinge aus recyceltem Edelstahl eingefasst. EcoEzee Pinsel eignen sich zum Auftragen von Ölen, Lacken und Lasuren.

Das Pinsel-Sortiment besteht aus Flachpinsel in den Größen 25, 38, 50, 76 und 101mm, sowie einem abgeschrägten Fensterpinsel in 38mm.

Ergänzt wird das Sortiment durch einen Farbroller mit einem ergonomischem Griff aus hochwertigem Bambus. Alle weiteren Bauteile des Bügels bestehen aus Recyclingkunststoff und recyceltem Edelstahl. Der Walzenträger ist dabei so konstruiert, dass die Walze aus Recyclingkunststoff mit möglichst wenig Material auskommt.



Kontakt:

Der Naturbaumarkt Fluhr und Walter GmbH

Steffen Walter

Großingersheimer Str. 8

74321 Bietigheim-Bissingen

Tel.: +49 7142 919562

Email:

www.ecoezee.de

Über EcoEzee

Aus Alt mach Neu – das ist die Überzeugung des Unternehmens, das sich auf die Herstellung ökologischer Malerprodukte spezialisiert hat. Um den Wertschöpfungskreislauf zu schließen verwendet EcoEzee nachwachsende Rohstoffe sowie entleerte, aufgebrauchte oder nicht mehr benötigte Materialien und entwickelt daraus neue Alltagsprodukte.



Vertrieb Deutschland:

Der Naturbaumarkt Fluhr und Walter GmbH

Großingersheimer Str. 8

74321 Bietigheim-Bissingen

Tel.: 07142-919562

Email:



Weitere Informationen über EcoEzee unter: www.ecoezee.de

Fotos stehen zum Download auf der Webseite bereit: www.ecoezee.de/presse/



Pressekontakt:

mb-netzwerk

Hauptstraße 20

74321 Bietigheim-Bissingen

Tel.: 07142-3751896

Email:

www.mb-netzwerk.de