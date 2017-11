EcoIntense erwirbt innovative HSE-App NordSafety

Die EcoIntense GmbH, ein führender Softwarespezialist für Arbeitssicherheit, Umweltmanagement und Nachhaltigkeit, erwarb 100 Prozent der Anteile an NordSafety, einem innovativen Softwareanbieter aus Finnland.

Dies gaben beide Unternehmen heute gemeinsam bekannt.

Durch diese Akquisition festigt EcoIntense seine strategische Position in Nordeuropa. Das Berliner Unternehmen setzt seinen Weg rasant fort, um Marktführer für Nachhaltigkeits- und HSE-Lösungen (Health, Safety, Environment) in Europa zu werden. Die Software-as-a-Service-Lösung (SaaS) EcoWebDesk ermöglicht es Unternehmen, alle Aufgaben und Prozesse des betrieblichen Arbeits- und Umweltschutzes sowie des Nachhaltigkeitsmanagements effizient nach gesetzlichen Vorgaben zu steuern.

„EcoIntense macht den nächsten wichtigen Schritt, die HSE-Software EcoWebDesk auf dem europäischen Markt anzubieten“, sagt CEO Markus Becker. „Mit NordSafety erweitern wir unser Produktportfolio um eine starke mobile Lösung und unsere Kunden werden vom erweiterten Einsatz der Software stark profitieren. Gleichzeitig können die Kunden in Nordeuropa ab sofort die Potenziale einer umfassenden Online-Plattform für das gesamte HSE- und Nachhaltigkeitsmanagement nutzen.“

Mit Wachstumsraten von zuletzt 70 Prozent verfolgt NordSafety eine erfolgreiche Mobile-First-Strategie. Dabei werden Inhalte und Arbeitsabläufe zunächst für mobile Endgeräte optimiert. Die NordSafety-App unterstützt die Anwender dabei, Informationen und Daten im HSE-Bereich bereits unterwegs zu erfassen und in Echtzeit angereichert mit Ortskoordinaten und Fotos zu übermitteln. Der Fokus liegt dabei auf Funktionen wie der Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen, Ereignis- und Unfallmeldungen sowie der Dokumentation von Begehungen.

Das gesamte NordSafety-Team wird an Bord bleiben und die drei Gründer – Fredrik Löfberg, Timo Kronlöf und Jani Virtala – werden weiterhin das Unternehmen mit Sitz in Helsinki steuern. Den Ausblick auf die künftige Zusammenarbeit gibt CEO Fredrik Löfberg: „EcoIntense und NordSafety bilden zusammen eine perfekte Kombination und wir besitzen nun die Mittel, um unsere Vision einer vollintegrierten Lösung aus mobiler Technologie plus Plattform für den HSE-Bereich zu verwirklichen. Auf dem Weg zu einem globalen Marktführer für Nachhaltigkeits- und HSE-Lösungen sehen wir weiterhin starkes Wachstum sowie signifikante Investitionen in Technologie, um unseren Kunden einen Wettbewerbsvorteil durch Innovation zu verschaffen.“

Um das internationale Wachstum voranzutreiben, erhielt EcoIntense im Mai 2017 Investitionen in Höhe von 22 Millionen Euro. Der Londoner Wachstumskapitalgeber One Peak Partners und der US-Finanzinvestor Morgan Stanley Expansion Capital beteiligten sich am Berliner Softwareunternehmen. Zum Erwerb von NordSafety sagt David Klein, Managing Partner von One Peak Partners: „Die Akquisition von NordSafety bringt EcoIntense nicht nur ein innovatives mobiles Technologie-Framework, sondern ebenso ein starkes Team in Skandinavien. Wir sind begeistert vom Potenzial des Unternehmens und freuen uns darauf, EcoIntense in der nächsten Wachstumsphase weiterhin zu unterstützen.“