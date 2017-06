Eddie Bauer: LIVE YOUR ADVENTURE Abenteuer Kick-off am Tegernsee

Taufkirchen, 02. Juni 2017 - Am letzten Wochenende war es soweit, die ersten Abenteurer sind beim Start der 24h Trophy in der Alpenregion Tegernsee Schliersee gestartet. Über 315 Teilnehmer haben sich dem Abenteuer in der Natur in 12h und 24h Wanderungen hingegeben und ihre persönlichen Grenzen getestet.

Der Auftakt der 24h Trophy war auch das Kick-Off der LIVE YOUR ADVENTURE Kampagne der amerikanischen Freizeit- und Outdoor-Marke Eddie Bauer, die als Outdoor-Bekleidungs-Ausstatter der 24h Trophy alle Wanderer und das Team in Eddie Bauer Outdoor-Bekleidung ausstattet.

Bernd Niemeyer, Chief Marketing Officer bei Eddie Bauer: „Die Auftaktveranstaltung war großartig. Über 300 Wanderer haben gezeigt, was es heißt, an ihre Grenzen zu gehen und sich gegenseitig immer wieder zu ermuntern, weiterzumachen und durchzuhalten“, so Niemeyer. Mit am Start für Eddie Bauer war die Abenteurerin Romana*, die ihr ganz persönliches Erlebnis schildert: „Die 24 Stunden Wanderung war eine echte Grenzerfahrung, die ich so nicht erwartet hätte“, erzählt sie, „der Schmerz ist nur bis zu einem gewissen Grad ausblendbar, irgendwann übernimmt er das Kommando. Ab hier ist alles Kopfsache.“ Dennoch würde sie dieses Erlebnis wiederholen und ihre Grenzen erneut testen

Live your adventureAktuell führt Eddie Bauer die Aktion Live your adventure! durch mit der das Unternehmen Menschen inspirieren möchte, ihr Abenteuer in der Natur zu leben. Mit anderen Worten: „Genießt die Natur und lebt euer Abenteuer“. Egal ob beim Spazierengehen, Wandern, Bergsteigern oder Klettern, beim Ski- oder Snowboardfahren, beim Schneeschuhwandern oder Schlittenfahren. Das Abenteuer in der Natur steht bei Eddie Bauer an erster Stelle. http://www.liveyouradventure.de

*Romana ist Outdoor-Bloggerin und erzählt in ihrem Blog: ontop.blog von ihren Outdoor-Abenteuern und der ersten LIVE YOUR ADVENTURE TOUR mit Eddie Bauer.

