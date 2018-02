Eddie Bauer erhält PLUS X AWARD für EVERTHERM™ Daunenjacke

Taufkirchen, 15.02.2018 – Für ihre Innovation, ihre hohe Qualität und ihr Design ist die neue EVERTHERM™ Daunenjacke von Eddie Bauer mit dem PLUS X AWARD ausgezeichnet worden.

Eine weitere Auszeichnung für die wärmste und leichteste Daunenjacke ohne Steppnähte, die Eddie Bauer jemals auf den Markt gebracht hat. Bereits 2017 wurde die hochwertige Daunenjacke für ihr Design Concept mit dem Red Dot Design Award ausgezeichnet. Die EVERTHERM ™schreibt die Geschichte für Eddie Bauer als Erfinder der Daunenjacke fort.Bernd Niemeyer, Eddie Bauer Chief Marketing Officer: „Wir freuen uns sehr über eine weitere Auszeichnung der innovativen EVERTHERM, die mit Erfolg im Markt eingeschlagen ist. Sowohl in den USA als auch in Deutschland stieß die Jacke auf große Begeisterung unserer Kunden“, berichtet Niemeyer.

Die EVERTHERM™ Daunenjacke eignet sich ideal zum Bergsteigen, Wandern, Skitouren gehen, Snowboarden und Skifahren. Einzeln getragen fungiert sie als warme Daunenjacke und dauerhaft wasserabweisende Shelljacke in einem.

Durch ihre einzigartige ThinDown Technologie besteht die Jacke aus einer ultradünnen Daunenschicht ohne Steppnähte. Die Daunen werden bei diesem innovativen Verfahren auf dünnen Vlies gepresst, wodurch eine widerstandsfähige Schicht mit Daunenfüllung entsteht. Durch dieses Verfahren ist die klassische Steppung einer Daunenjacke nicht mehr notwendig und beseitigt somit die Kältebrücken, die an den Steppnähten üblich waren. Sie wiegt je nach Modell zwischen 260 und 325 Gramm und ist gut verstaubar. Die EVERTHERM™ beim Plus X Award in der Hall of Fame: http://www.digitale-hall-of-fame.de....ts/eddie-bauer-evertherm/

Von Guides getestet

Die EVERTHERM™ Daunenjacke wurde u.a. von Skitourenführer Erik Leidecker in Island und Norwegen, vom Alpin-Klettersportler Seth Waterfall auf dem Kilimanjaro, vom Alpin-Kletterführer Dave Hahn auf dem Denali, von Klettersportler Ben Ditto in den Sierras und von Alpin-Klettersportlerin Caroline George auf verschiedenen Touren in den Alpen getestet. Videolink: https://vimeo.com/228840708

Weltweit arbeitet das amerikanische Unternehmen Eddie Bauer mit über 35 Guides und Athleten zusammen, die die Produkte unter härtesten Bedingungen testen und mit entwickeln. Der Gründer Eddie Bauer, der im Jahr 1936 die Daunenjacke erfand und patentieren ließ, war selbst Angler und Guide und testete seine Produkte ebenfalls alle persönlich.

Eddie Bauer

Eddie Bauer ist eine aktive Outdoor-Marke mit qualitativ hochwertiger Outdoor-Bekleidung, Schuhen, Accessoires und Outdoor-Ausrüstung. Seit fast 100 Jahren stattet Eddie Bauer Amerika mit Outdoor-Bekleidung aus und inspiriert Menschen dazu, ihre Abenteuer zu leben. Eddie Bauer Produkte sind in Deutschland online über http://www.eddiebauer.de sowie in den USA und Kanada in über 400 Läden aber auch in anderen internationalen Märkten erhältlich.

Plus X Award

Der Plus X Award ist der weltweit größte Innovationspreis für Technologie, Sport und Lifestyle. Er zeichnet Marken für den Qualitäts- und Innovationsvorsprung ihrer Produkte aus.

EVERTHERM™ Auszeichnung unter: http://www.digitale-hall-of-fame.de....ts/eddie-bauer-evertherm/



Live your adventure

Seit letztem Jahr führt Eddie Bauer die Aktion Live your adventure! durch mit der das Unternehmen Menschen inspirieren möchte, ihr Abenteuer in der Natur zu leben. Mit anderen Worten: „Genießt die Natur und lebt euer Abenteuer“. Egal ob beim Spazierengehen, Wandern, Bergsteigern oder Klettern, beim Ski- oder Snowboardfahren, beim Schneeschuhwandern oder Schlittenfahren. Das Abenteuer in der Natur steht bei Eddie Bauer an erster Stelle. Alle Berichte unter: http://www.liveyouradventure.de

