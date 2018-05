Eddie Bauer ist Ausstatter der 24h Wanderung in Tegernsee-Schliersee

Taufkirchen, 23. Mai 2018 – Die Saison ist eröffnet: Am 25. Mai starten die ersten 12- und 24-Stunden Wanderungen der Biolectra 24h Trophy in Tegernsee-Schliersee.

Mit am Start: das Team von Eddie Bauer, das wieder Partner und Outdoor-Bekleidungs-Ausstatter ist. Das Abenteuer Wandern wird bei Eddie Bauer großgeschrieben und wie schon letztes Jahr werden Wanderer während ihrer Abenteuer begleitet und berichten im Anschluss über einige spannende Erlebnisse.

Bernd Niemeyer, Chief Marketing Officer bei Eddie Bauer: „Wir freuen uns, auch dieses Jahr wieder als Partner bei der 24h Trophy dabei zu sein und an der Seite der Wanderer zu erleben, was es heißt bis an die eigenen Grenzen zu gehen“, so Niemeyer. „Wir sind auf die Auftaktveranstaltung und die Erfahrungen der Wanderer sehr gespannt“, ergänzt er. Eddie Bauer wird einige Wanderer begleiten und unter http://www.liveyouradventure.de über diese und weitere Wanderabenteurer berichten.

Aktuell führt die Outdoor-Marke die WHY-I-HiKE-Kampagne durch und befragt Wanderer aus welchem Grund sie wandern, was sie am Wandern lieben und welchen Kick sie dabei erleben. Denn Wandern gehört zu den beliebtesten Freizeitbeschäftigungen der Deutschen und begeistert jährlich Tausende, die freie Natur zu genießen. http://www.why-i-hike.de

Die richtige Wanderkleidung

Das A und O auf Wanderungen ist die richtige Bekleidung. Niemeyer empfiehlt das Wanderoutfit stets im Schichtenprinzip zu tragen. Ein dünnes feuchtigkeitsabweisendes Shirt als erste Schicht, darüber eine leichte regenabweisende Funktionsjacke und ein dünnes Fleece. Bei kälteren Temperaturen oder nachts, vor allem bei einer 24-stündigen Wanderung, eigne sich eine leichte Daunenjacke. Die idealen Wanderprodukte hat der Outdoor-Ausstatter im Sortiment: http://www.why-i-hike.de

Eddie BauerEddie Bauer ist eine aktive Outdoor-Marke mit qualitativ hochwertiger Outdoor-Bekleidung, Schuhen, Accessoires und Outdoor-Ausrüstung. Seit fast 100 Jahren stattet Eddie Bauer Amerika mit Outdoor-Bekleidung aus und inspiriert Menschen dazu, ihre Abenteuer zu leben. Eddie Bauer Produkte sind in Deutschland online über http://www.eddiebauer.de sowie in den USA und Kanada in über 400 Läden aber auch in anderen internationalen Märkten erhältlich. Die amerikanische Freizeit- und Outdoor-Marke Eddie Bauer ist der diesjährige Outdoor-Bekleidungs-Ausstatter der 24h Trophy, die an sechs Orten deutschlandweit ausgetragen wird.

24h Trophy

Die 24h Trophy ist eine Veranstaltungsreihe, mit abwechslungsreichem Rahmenprogramm in ausgewählten Top-Wanderregionen Deutschlands und Österreichs. Bei 12- und 24-Stunden Wanderungen stehen nicht der Wettbewerbscharakter, sondern das Wandererlebnis rund um die Uhr, sowie die Attraktionen an der Strecke und das Kennenlernen der eigenen Grenzen im Vordergrund. http://24h-trophy.de



