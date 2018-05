Eddie Bauer lanciert die Kampagne Why I hike

Taufkirchen, 04. Mai 2018 - Am 14. Mai findet wie jedes Jahr der Tag des Wanderns* statt, ein Grund nach draußen zu gehen und die Natur zu genießen.

Die Freizeit- und Outdoormarke Eddie Bauer ruft mit der neuen Kampagne „WHY I HIKE“ aber nicht nur am 14. Mai, sondern jeden Tag Wanderer auf, ihre Wander-Leidenschaft zu teilen und zu berichten, warum sie wandern! Welche Erfahrungen machen Sie beim Wandern? Welche Gefühle ruft das Wandern in Ihnen hervor? Warum wandert ihr? Eddie Bauer möchte mit dieser Kampagne Wanderliebhaber und Wanderabenteurer aufrufen, ihr Wanderlebnis noch bewusster zu erleben. Geht wandern und erzählt uns: „Why I hike“.

Wandern ist eine der top Freizeitbeschäftigungen vieler Deutscher. Wandern entspannt, belebt die Sinne und bedeutet für viele Menschen einfach nur: frei sein und vom Alltag abschalten. Jeder verspürt eine andere Leidenschaft, ein anderes Gefühl beim Wandern, aber fast jeder fühlt sich nach einer Wanderung „erholt“ und vielleicht sogar ein bisschen besser als davor. Eddie Bauer möchte nun von allen Wanderfans erfahren, was ihr ganz persönliches Erlebnis beim Wandern ausmacht und damit ein Zeichen für das Wandern setzen.

Eddie Bauer Why I hike

Die Kampagne #whyihike, wird in Deutschland und in den USA von Eddie Bauer durchgeführt. Im Rahmen einer Online-Gewinnspielaktion und vieler #whyihike Events befragt Eddie Bauer Kunden und Wanderenthusiasten bis zum Jahresende warum sie wandern. Jeden Monat verlost Eddie Bauer tolle Gewinne. Am 6. Oktober wird ein Hauptgewinner gezogen, der eine dreitägige Wanderreise für zwei Personen in einem 4 Sterne Wellnesshotel in den Alpen gewinnen kann.

Weitere Informationen und Tipps für die ideale Wander-Bekleidung unter:

http://www.why-i-hike.de

*Der Tag des Wanderns ist eine Initiative des Deutschen Wanderverbandes und findet jährlich am 14. Mai statt. Alle Veranstaltungen, die am Tag des Wanderns durchgeführt werden, finden sich auf einer interaktiven Karte unter: http://www.tag-des-wanderns.de



Über Eddie Bauer

Eddie Bauer ist eine aktive Outdoor-Marke mit qualitativ hochwertiger Outdoor-Bekleidung, Schuhen, Accessoires und Outdoor-Ausrüstung. Seit fast 100 Jahren stattet Eddie Bauer Amerika mit Outdoor-Bekleidung aus und inspiriert Menschen dazu, ihre Abenteuer zu leben. Eddie Bauer Produkte sind in Deutschland online über http://www.eddiebauer.de und bei Globetrotter Köln sowie in den USA und Kanada in über 400 Läden aber auch in anderen internationalen Märkten erhältlich.

