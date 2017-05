Eddie Bauer und Promi-Stylistin Ilaria Urbinati präsentieren eine Damen Herbst-Kollektion

Taufkirchen - 31. Mai 2017 - Eddie Bauer und die amerikanische Promi-Stylistin Ilaria Urbinati bringen eine limitierte Damen-Kollektion heraus, die ab September 2017 unter: www.eddiebauer.de angeboten wird. Die 25-teilige Kollektion lehnt sich thematisch an die Eddie Bauer Heritage Kollektion an.Ilaria Urbinati ist eine der begehrtesten Hollywood Stylisten, die bereits seit vier Jahren unter den Top 25 Stylisten der Fachzeitschrift „The Hollywood Reporter“ gelistet ist.

„Bereits im Jahr 2015 haben wir mit Ilaria erfolgreich zusammengearbeitet und gemeinsam eine Männer-Kollektion herausgebracht“, sagt Mike Egeck, CEO von Eddie Bauer. „Wir schätzen die Art und Weise, wie sie dem Ethos der Marke treu geblieben ist, während sie einige unserer klassischen Silhouetten modernisiert und

viele Eddie Bauer Heritage-Produkte neu interpretiert.“

Ilaria Urbinati in ihrem für Eddie Bauer designten JUNE COAT

Inspiration durch Christine Bauer

Um die Frauen-Kollektion zu kreieren, hat sich Urbinati im Archiv von Eddie Bauer umgesehen und wurde von Eddie Bauers Frau Christine "Stine" Bauer inspiriert. Stine war ein großer Outdoor-Fan. Gemeinsam mit ihrem Mann begeisterte sie ihre Freunde und Prominente für Outdoor-Abenteuer. Durch ihre individuelle Leidenschaft für alle Outdoor-Themen zeigte sie den Frauen ihrer Generation schon früh, wie Frauenkleidung sein konnte nämlich: robust, funktional und feminin.



Die erste Damen Outdoor-Kollektion in den 20er Jahren

Stine war die treibende Kraft hinter Eddie Bauers erster Frauen-Outdoor-Bekleidungslinie und wurde so zugleich der erste weibliche Eddie Bauer Guide. Mitte der dreißiger Jahre gab es für Frauen so gut wie kein Angebot im Bereich der Outdoor-Kleidung und Stine war nicht bereit, das zu akzeptieren. Als Eddie Bauer im Jahr 1936 die erste Daunen-Jacke entwickelte und seither als Erfinder der Daunenjacke gilt, bestand Stine darauf, eine eigene Frauen-Daunenjacke auf den Markt zu bringen. So wurde die erste Skyliner Jacke von 1936 auch als Damen-Jacke herausgebracht. Das war die Geburtsstunde einer eigenen Eddie Bauer Outdoor-Frauenkollektion.

„Eddie Bauers authentische Heritage Kollektion ist das, was mich von Anfang an zu der Marke hingezogen hat", sagt Urbinati. „Seit den 1920er Jahren stattet Eddie Bauer männliche und weibliche Abenteurer aus. Ich bin begeistert, nun eine zweite Kollektion auf den Markt zu bringen, die von den damaligen Heritage-Produkten inspiriert wird und an eine Frau erinnert, die so einflussreich war, dass sie die Unternehmensgeschichte und eine ganze Outdoor-Community maßgeblich mit aufbaute.“

Ilaria Urbinati Limited Edition

Mit Stine als Inspirationsquelle, entwickelt Urbinati, eine hochwertige Kollektion für die moderne Frau mit Abenteuersinn. Die Kollektion besteht aus neu interpretierten klassischen Oberteilen, Tops, Pullovern, Hosen und Accessoires in gedeckten Herbstfarben und vielen Mustern, die an die Heritage-Produkte erinnern.

Urbinati interpretiert den Eddie Bauer Kara Koram II Parka, der schon auf der ersten amerikanischen Expedition auf den K2 im Jahr 1953 „berühmt wurde“ ganz neu. Zudem präsentiert sie den Blacktail Crown Bomber, der an die Silhouette der ersten Eddie Bauer Daunenjacke (Skyliner Jacket) aus dem Jahr 1936 anknüpft. Inspiriert vom früheren Sport Shop Sweater Coat, den schon Eddie Bauer im Jahr

1928 getragen hat, kreierte sie einen neuen Sweater-Look.

Über Ilaria Urbinati

Ilaria Urbinati ist seit vielen Jahren in der Modebranche bekannt. Heute zählt sie zu den begehrtesten Hollywood-Stylisten. Sie begann ihre Karriere als Einkäuferin in angesagten Mode-Boutiquen von Los Angeles, bevor sie ihren eigenen Laden Confederacy im Jahr 2008 eröffnete. Hier gehen viele Prominente und Musiker ein und aus. Sie arbeitete mit Albert Hammond, Jr. von The Strokes an einer limitierten Anzug-Kollektion zusammen, die vor allem von Ryan Gosling in Crazy Stupid Love getragen wurden. Urbinati hat die besondere Fähigkeit, ihre Kunden unter Berücksichtigung der jeweiligen Persönlichkeit, des Körpertypen und deren Wünschen nach zeitloser Schönheit, einzigartig zu stylen. Sie hat mit vielen Top-Designern, darunter Gucci und Ferragamo, für Maßanfertigungen ihrer Kunden zusammengearbeitet. Seit mehreren Jahren wird sie als einer der Top "25 Power Stylisten" vom Fachmagazin The Hollywood Reporter gelistet. Für Red Carpet und Presseauftritte kleidet sie Prominente wie: Nina Dobrev, Krysten Ritter, Lizzy Caplan, Shailene Woodley, Ginnifer Goodwin, Bradley Cooper, Ben & Casey Affleck, Chris Evans,

Ryan Reynolds und Rami Malek ein.



