Edelstahl Handläufe online nach Maß bestellen

Die Kernidee von deinHandlauf.de ist es, den Verkauf nachhaltiger und langlebiger Produkte made in Germany so einfach wie nur möglich zu gestalten.

Handläufe kommen in den verschiedensten Variationen vor, sie unterscheiden sich in ihrer Bauart, ihrer Beschaffenheit und selbstverständlich auch Qualität. Aus diesem Grund erfreuen sich die Gründer des Onlineshops einer immer größer werdenden Beliebtheit, denn in dem Dschungel an verschiedensten Angeboten stechen die von deinHandlauf.de klar hervor - bedingt durch eine 20-jährige Qualitäts- und 100-prozentige Zufriedenheitsgarantie sowie einen konsequent verfolgten Kundenservice.

„Wir wollen zum Vorbild unserer Branche werden. Wir wollen zeigen, dass ein solides Qualitätsmanagement nicht teuer sein muss und in der heutigen Wegwerfgesellschaft ein Zeichen setzen für nachhaltiges Denken. Edelstahl ist ein fabelhaftes Material und in Kombination mit einer gewissenhaften Fertigung die Basis für einen Handlauf, den man nicht so schnell wegwerfen und der über Jahrhunderte weitervererbt werden wird“, so der Gründer und Geschäftsführer Christopher Motz.

Das bereits heute erfolgreiche Projekt folgt dem allgemeinen Trend nach Do-It-Yourself und Online-Shopping. Warum nicht auch Handläufe einfach und schnell online bestellen? Was bisher nur etwas für versierte Heimwerker war, ist heute dank ausführlicher Hilfestellung für jeden möglich, der Zollstock, Computer und Akkuschrauber hat. Wer auf der Suche nach einem Edelstahl Handlauf ist, kann sich auf https://www.deinhandlauf.de/ sein Modell mit wenigen Klicks selbst zusammenstellen und kostenfrei nach Hause senden lassen.