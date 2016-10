Effektiver als Joggen: So trainieren Sie jetzt ganz "easy".

Einfaches Indoor-Training für den ganzen Körper Die Tage werden kürzer und damit auch die Zeit, um im Freien zu trainieren.

Für alle, die eine effektive Alternative zum Joggen, Biken oder Schwimmen suchen: Mit dem Mini-Trampolin „Balance Swing™“ lässt sich der Sommer jetzt verlängern! Das Workout ist einfach, effektiv und ganzheitlich konzipiert. Für starke Muskeln, eine straffe Figur und gute Laune sorgen die fünf Elemente auf der neuesten DVD "Balance Swing™ Easy". Ob Einsteiger oder Fortgeschrittene: Wer die 30 Minuten Trainingseinheiten mitmacht, schult nicht nur Ausdauer, sondern dazu Koordination, Beweglichkeit, Balance und die Fähigkeit zu entspannen.

Gelenk- und rückenschonend: Für jeden geeignet!

Auch Menschen mit Gelenkproblemen, Rückenleiden oder Übergewicht können das innovative Training auf dem Mini-Trampolin bedenkenlos absolvieren. „Statt Sprüngen setzen wir auf Schwünge. Durch die Schwungbewegungen und die flexible medizinische Trampolinmatte ist das Workout gelenk- sowie rückenschonend und damit für jeden geeignet“, erklärt Annett Schönfelder, die gemeinsam mit Yvonne Hyna das Konzept 2006 entwickelt und zertifiziert hat. Beide sind seit über zehn Jahren als ausgebildete Trainerinnen und Referentinnen für verschiedene Institutionen aktiv.

Ganzheitliches Training nach TCM

Bei Balance Swing™ wird ganzheitlich trainiert, d. h. Körper, Geist und Seele kommen in Einklang. Das Training orientiert sich an den fünf Elementen der traditionellen chinesischen Medizin. „Es geht immer um den Ausgleich, Zusammenspiel zwischen Yin und Yang, Power/Kraft und Entspannung/Erholung. Daher enthält jede Einheit fünf verschiedene Sequenzen, die diesem Ansatz folgen und den Körper fordern ohne zu überfordern: Swing In - Cardio Swing - Balance Stability - Balance Workout - Balance Relax. Dabei wird barfuß trainiert, was während der Übungen zusätzlich die Fußreflexzonen stimuliert“, erläutert Schönfelder.

Ab ins Studio oder lieber zuhause üben?

Die Übenden entscheiden selbst, wie, wo und wann sie am liebsten trainieren. Über 100 zertifizierte Trainer bieten Balance Swing Kurse in Fitness-Studios in Deutschland, Österreich, Schweiz, Spanien und Luxemburg an. Für zuhause gibt es aktuell drei DVDs sowie Balance Swing™ Bücher und Musik-CDs: Einfach loslegen, die Energie fühlen und selbst erfahren, warum Balance Swing bereits so viele Fitnessbegeisterte in ihren Bann zieht.

Zwei Energiebündel und Expertinnen hinter Balance Swing

Wer auf die Idee kam, so viel Glückshormone in Schwung zu bringen? Annett Schönfelder und Yvonne Hyna sind zwei Fitness-Expertinnen, die seit 2009 auch ihre Idee, die Übungen und den Spirit an begeisterte Trainerinnen weitergeben – in der Balance Swing™ Academy. Über 120 ausgebildete Trainerinnen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg und Spanien sind schon in Aktion, der Trend geht weiter und so kommen immer mehr Übende in Schwung.

