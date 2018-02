Eigene Online-Jobbörse für Nidderau

Nidderau als Arbeitgeber-, Wirtschaftsstandort & Lebensmittelpunkt sichern und stärken.

Nidderau hat ab sofort eine eigene Online-Stellenbörse. Für einen funktionierenden Wirtschafts- & Lebensstandort wie Nidderau sind die richtigen Mitarbeiter für ansässige Arbeitgeber der Schlüssel zum Erfolg und für die Einwohner Nidderaus' sind Arbeitsplätze selbst wenn diese mit Pendelaktivitäten verbunden die Grundlage für persönliche Bindung und Weiterentwicklung an ihrem Wohnort Nidderau.

Die Stellenbörse richtet sich damit zum einen mit oberster Priorität an alle Nidderauer Arbeitgeber und bietet darüber hinaus auch externen Unternehmen die Möglichkeit Nidderauer Einwohner als neue Talente für ihr Unternehmen zu gewinnen.

Ganz bewusst bietet die Stellenbörse zu sehr günstigen Konditionen die Schaltung von Stellenanzeigen mit einer Laufzeit von 4 Wochen. Durch die lokale Präsenz im Internet und das gute Netzwerk der Stellenbörse hat sie einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil: Ohne Zusatzkosten werden Stellenanzeigen auf bis zu 106 Partnerseiten veröffentlicht. Damit erreicht jeder Job mehr als 452.540 Mitglieder.

Die richtigen Mitarbeiter sind der Schlüssel zum Erfolg eines Unternehmens und der richtige Job die Grundlage für persönliches Wachstum und damit die Grundlage für einen funktionierenden Wirtschafts- & Lebensstandort 'Nidderau'.

[Großes Bild anzeigen]

ÜBER NIDDERAUJOBS

Aus 8 Jahren Headhunting, Personalmarketing, Arbeitgeber-Branding und Bewerbercoaching ist ein breit aufgestelltes Netzwerk sowie Wert schöpfende Erfahrung entstanden. Alle in dieser Zeit stets weiterentwickelten Kompetenzen und Erfahrungen tragen nun die Stellenbörse und bilden damit eine fundierte Grundlage.

DIE VISION

Der Adler im Wappen Nidderaus' ist Teil der Vision der Stellenbörse & Leitbild: Er symbolisiert die große Vision von NidderauJobs denn er steht für Stärke, Kraft sowie Schnelligkeit und dafür, dass NidderauJobs stolz darauf ist, jede Herausforderung mit Arbeitgebern gemeinsam anzupacken und ein Teil ihrer Recruitment-Lösung zu sein. So hoch ein Adler auch fliegen mag, seinen "Adleraugen" entgeht nichts.

Das Motto: 'Adler ist der gefürchtetste Jäger. Mit Treffsicherheit & Stärke greift er jeden Nidderauer Job, jedes Nidderauer Talent. Schnell, einfach und effektiv.

Vor Ort aus dem Home Office in Nidderau selbst wird lediglich die Anzeigenannahme und Verwaltung ausgeführt. Nur durch die Zusammenarbeit mit Partner in Augsburg & Magdeburg kann sich die Stellenbörse auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren und vor Allem die Preise für Arbeitgeber in wirtschaftlich & kaufmännisch verträglicher Form anbieten.

Auf der Internetseite gibt es im Übrigen auch viele hilfreiche Informationen zum Thema Arbeitgeber-Branding oder Bewerbungsängste.

Das Besondere des Stellenportals ist, der Arbeitgeber-Service, freie Jobs, Arbeitgeberqualitäten o.ä. für Anrufbeantworter, Warteschleifen, Mailboxen etc. in einer Audioversion zu produzieren. Dabei nutzt NidderauJobs weder Textbausteine noch Sprachcomputer sondern ausschließlich Sprecherinnen & Sprecher aus Funk und Fernsehen.

NidderauJobs gibt insgesamt mehr von dem, was Arbeitgeber brauchen:

- Niedrige Preise

- 5 Anzeigen-Designs zur Auswahl

- Veröffentlichung von Jobs innerhalb 24 Stunden

- 30 Tage automatische Laufzeit + einmaligem Refresh

- Konvertierung von Jobanzeigen in Formate wie jpg, png, pdf

- Design-Vorlagen stehen AG'rn für 12 Monate zur Verfügung

- Firmenlogo inklusive- Datumsaktualisierung nach 15 Tagen- Zusätzliche Veröffentlichung auf bis zu 106 Partner-Websites (452.540 Mitglieder)- Re-Targeting im Werbenetzwerk- Persönlicher Ansprechpartnerin- Zahlung per Rechnung- Firmen Hubs

AKTUELL BETREIBT DIE STELLENBÖRSE EINE ONLINEUMFRAGE ZUM THEMA: 'Würden Sie für einen Job aus Nidderau wegziehen?'

Die Ergebnisse der Studie soll Nidderauer Arbeitgebern aufzeigen, wie mobilbereit ihre Mitarbeiter u.U. sind und was Nidderauer Arbeitgeber tun können und sollten um ihre Mitarbeiter langfristig ans Unternehmen zu binden.

Die Internetadresse der neuen Stellenbörse lautet: http://www.NidderauJobs.de .

Kirsten Müller, Betreiberin der Jobbörse und seit 8 Jahren im Bereich Recruiting Arbeitgeber-Branding und Bewerbercoaching zuhause:

„Mit der neuen Stellenbörse soll Nidderau in seiner Attraktivität als Arbeitgeberstandort, Lebensmittelpunkt sowie Wirtschaftsstandort in den Fokus gerückt werden. Weiterhin sollen ortsansässige Arbeitgeber in Sachen Arbeitgebermarkenbildung in der Jobbörse einen verlässlichen Partner an ihrer Seite wissen. Für die Einwohner Nidderaus hingegen soll die Stellenbörse eine gute Möglichkeit sein, ihre beruflichen und damit auch wirtschaftlichen Hintergründe weiter auszubauen und damit Nidderau treu bleiben.“