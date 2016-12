Ein Ausstellungsfahrzeug mit StoreVan Einrichtungslösung bei einem Autohändler zu sehen.

Bei Autohändlern von Autos bzw. leichten Nutzfahrzeugen stehen immer Vorführfahrzeuge, um Interessenten eine vorbildliche Übersicht der Modellreihen auf dem Verkaufsplatz zu geben und um die „Nützlichkeit“ eines Nutzfahrzeuges zum Anfassen deutlich zu machen.

StoreVan Demonstrativeinrichtung in einem neuen Peugeot Expert

Es werden weiterhin auch umgebauten Lösungen vorgestellt, die in Zusammenarbeit mit externen Umbaupartnern angeboten werden. Mit einer immer steigenden Anzahl an Branchen- und Sonderlösungen werden somit nahezu alle Bedarfe im gewerblichen Bereich abgedeckt.Nachstehend wird ein Beispiel für Fahrzeugeinrichtung von StoreVan in einem neuen Peugeot Expert 2016 L2H1 genauer beleuchtet, der als Ausstellungsfahrzeug bei einem Autohändler präsentiert wurde. http://tiny.cc/pczphy. Die Modularität des Einrichtungssystems ermöglicht den Nutzern, auch im nachhinein noch Erweiterungen am bereits erworbenen Fahrzeug vorzunehmen. Entstand aus einer sorgfältigen Planung, die die unterschiedlichsten Anforderungen der alltäglichen Arbeit mit einem Nutzfahrzeug berücksichtigt, ist das Produktsortiment von StoreVan eigens konzipiert, um dem Nutzer besten Komfort und Sicherheit nach den geltenden Vorschriften zu gewährleisten.Innere Schutzelemente bestehend aus Bodenplatte aus Multiplexholz und Wandverkleidungen aus Polypropylen garantieren maximalen Schutz des Innenraums, die die Fahrzeugqualitäten beim Vermeiden des Fahrzeugverschleißes unverändert im Laufe der Zeit erhalten. Nicht nur Fahrzeugschutz: Bei StoreVan steht die Sicherheit besonders im Mittelpunkt. Durchdachte Produkte und Zubehörteile garantieren maximale Sicherheit bei dem Transport von Ladegut. In diesem Fall wurde nur die linke Seite ausgestattet. Das Regalsystem beherbergt eine Aluklappe, Auszugböden für Kunststoffkoffer für die praktische Aufbewahrung von Kleinteilen und Werkzeuge, zwei Schubladen, zwei Wannen mit Trennwänden, zwei Fachböden mit ausziehbaren Boxen und eine Traverse mit Zurrgurten für den sicheren Transport von Koffern bzw. sperrigem Material. Das Be- und Entladen vom Material auf dem Dach wird vom Dachträger erleichtert.Entdecken Sie das umfangreiche Angebot an StoreVan Fahrzeugeinrichtungen und finden Sie die Version, die perfekt zu Ihrem Fahrzeug und Zweck passt.

