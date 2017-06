Ein Business Plan für die Eröffnung eines Waschsalons

Wir alle träumen von finanzieller und unternehmerischer Unabhängigkeit. Die Gründung eines eigenen Unternehmens erfordert allerdings viel Zeit und Anstrengungen.

Dennoch gibt es einige kleinere Investitionen, die für ein attraktives Passiveinkommen sorgen können. Wohnimmobilien sind einer dieser Fälle, das gilt aber auch für bestimmte Unternehmen, wie zum Beispiel Waschsalons. Mit Hilfe der neusten Hausautomation können Sie den Salon, seine Öffnung, Schließung und die Maschinen von Zuhause aus verwalten. Sie müssen nicht einmal als Manager auftreten: Sie können eine einzige Person einstellen, um den Salon zwei Mal die Woche zu reinigen. Alles was Sie tun müssen, ist, die Einnahmen einzusammeln (meistens Bargeld) und im Notfall erreichbar zu sein (was bei dieser Art von Maschinen nicht oft vorkommt). Das ist natürlich nur die Theorie: Sie brauchen einen Business Plan, um einen Standort zu wählen und die Rentabilität und ROI des Waschsalons einzuschätzen. Kommen wir also endlich zu den Zahlen.

Was gehört in einen Business Plan?

• Der Standort des Waschsalons: Warum gerade hier und nicht in einem anderen Teil der Stadt?

• Anfangsinvestition: Fixe und variable Kosten

• Umsatz des 1. bis 5. Jahres

• ROI

Der Standort, der Schlüssel zum Erfolg

Der Kundenstamm eines Waschsalons ist im Grunde genommen auf wenige Straßen beschränkt: Die Mehrheit Ihrer Kundschaft kommt also zu Fuß. Sie sollten im Idealfall eine Einkaufsstraße wählen, an der viele Menschen vorbeilaufen, eine Straße, auf der es noch keinen Waschsalon gibt (es sei denn die Straße ist besonders lang und der andere Salon ist weit weg). Andere Optionen sind Studentenwohnheime und große Einkaufszentren. Wenn Sie eine durchmischte Kundschaft bevorzugen (Rentner, Studenten, Führungskräfte etc.), die regelmäßig kommt, sollten Sie einen Standort im Stadtzentrum wählen.

Sie werden trotzdem immer bemerken, dass es an den Wochenende voller ist. Das ist ganz normal, die meisten Menschen arbeiten unter der Woche und nutzen das Wochenende, um lästige Haushaltsarbeiten zu erledigen. Wohngebiete mit Arbeiterfamilien sind besonders gute Standorte für Waschsalons, aber auch gehobenere Gegenden sind vielversprechend. Manche Stoffe sind einfach zu groß, um Sie mit einer herkömmlichen Waschmaschine zu waschen, so dass Menschen öfters auf einen Waschsalon zurückgreifen müssen. Einige Kunden werden kommen, um Zeit und Geld zu sparen: In nur einer Stunde können Ihre Kunden mehr als 20 kg Wäsche waschen und trocknen (eine Haushaltswaschmaschine dauert dreimal so lange, um nur 5 kg zu waschen, ganz abgesehen vom Trocknen, was mehrere Stunden in Anspruch nimmt).

Wie viel kostet ein Waschsalon?

Haben Sie einmal einen Standort gefunden, müssen Sie die Räumlichkeiten kaufen oder mieten und all die fixen und variablen Kosten hinzuaddieren: Anschaffung der Ausstattung (Anzahl der Waschmaschinen und Trockner, Verteiler, Sessel und Stühle für den Wartebereich), Elektrizität, Wasser und sonstige Nebenkosten (WLAN, TV, Getränkeautomat etc.).

Um auf der sicheren Seite zu sein, sollten Sie mit einer Investition von 100.000€ für einen 40 bis 50 m² großen Waschsalon rechnen (vermeiden Sie zu große oder kleine Räumlichkeiten: 50 m² sind ideal). Mit 100.000€ (Teilguthaben und Teildarlehen) können Sie den kauf von Maschinen, Aufwand und Inbetriebnahme decken. Es gibt viele Zahlen, die etwas anderes sagen. Manche behaupten, dass 20.000€ ausreichen, aber Sie müssen alle Kosten decken können und dazu gehören auch oft solche, mit denen Sie zunächst nicht gerechnet haben!

Wie hoch ist der Umsatz eines Waschsalons?

Wir werden im Folgenden einige Zahlen und Grafiken zeigen, dabei handelt es sich aber immer nur um grobe Anhaltspunkte: die Zahlen können von Fall zu Fall enorm schwanken. Wir nehmen einen 50 m² großen Waschsalon in einer beliebten Gegend als Beispiel, der sieben Tage die Woche geöffnet ist:

• Umsatz (1. Betriebsjahr): ca. 36.500€ auf Basis von 20 Waschzyklen pro Tag für einen durchschnittlichen Preis von 5€ pro Waschgang, ohne Trockner und andere Nebeneinkünfte durch Getränke und Waschmittel.

• Umsatz (5. Betriebsjahr): ca. 73.000€, wenn 40 Waschzyklen pro Tag mit einem Durchschnittspreis von 5€ pro Waschgang gerechnet werden.

• Monatlicher Umsatz: von 3.000€ im ersten bis hin zu über 5.000€ ab dem 5. Jahr.

Das Problem mit diesen Zahlen liegt darin, das keine Saison- oder Tagbedingte Schwankungen einkalkuliert werden (an einem Sonntag werden Sie beispielsweise mehr Umsatz generieren als an einem Dienstag). Auch Verkehr in der Nachbarschaft, Ausfälle oder ein möglicher Rückgang der Einnahmen werden vernachlässigt.

Was ist der ROI eines Waschsalons?

In der Regel sollten Sie nicht bereits nach 6 oder 7 Monaten mit einem vollständigen ROI rechnen. Es ist ein häufiger Fehler, dass geglaubt wird, dass, auch wenn das Geschäft sehr gut läuft, Sie Ihre Investition in weniger als einem Jahr zurück erwirtschaften können. Auch wenn Sie eine kostenlose Wordpress Webseite erstellen, wird es einige Zeit dauern, bis Sie Einnahmen generieren und das ohne die Berücksichtigung des Zeitaufwands für das Schreiben von Inhalten oder Erstellen von Werbung etc. Im Fall eines Waschsalons, auch wenn die Investition gering ist (sagen wir einmal, dass Sie nur 50.000€ investiert haben), wird es vermutlich 2 bis 5 Jahre dauern, bis Sie Ihr investiertes Geld wieder eingenommen haben und passives Einkommen generieren.

Beispiel: Wenn Sie 100.000€ investieren und in den ersten 3 Jahren 36.000€ jährlich umsetzen, werden Sie nach 3 Jahren den ROI erreichen.

Welche Waschmaschinen Marke sollten Sie wählen? Welches Franchise sollten Sie kontaktieren?

Machen Sie die Sache nicht komplizierter als sie ist, indem Sie nur nach dem günstigsten Franchise mit dem besten Angebot suchen und im Endeffekt böse Überraschungen erleben: technisches Versagen, Verspätungen, fragwürdige Instandhaltung etc. Kurzum, es gibt nur einen Zuverlässigen Kandidaten, wenn es um die Eröffnung eines Waschsalons geht: Speed Queen.

Warum Speed Queen und keine andere Marke? 5 gute Gründe:

• Erstens, es handelt sich um eine jahrhundertealte Marke

• Zweitens, sie erhielt den Women's Choice Award bereits zum vierten Mal in Folge

• Drittens, es handelt sich um die einzige Marke, die ihre Waschsalons mit den eigenen Maschinen ausstattet (es gibt also keinen Zwischenhändler zwischen Ihnen und Speed Queen)

• Viertens, weil Speed Queen Finanzierungsmöglichkeiten anbietet (es steht keine Bank zwischen Ihnen und Speed Queen)

• Und fünftens, weil alle Speed Queen Waschsalon Manager sich über die außerordentliche Zuverlässigkeit und Langlebigkeit des Equipments einig sind, so sieht es ebenfalls mit dem Service aus. Die Experten von Speed Queen werden Ihnen sogar dabei helfen den Business Pan zu erstellen. Feinen idealen Standort finden und einfach einen Waschsalon eröffnen: das nennen wir eine Turnkey-Lösung.

Warum haben Sie also noch nie von dieser Marke gehört, wenn Sie so bekannt ist? Aus dem einfachen Grund, dass Speed Queen das Konzept erst im Jahr 2014 ins Leben gerufen hat. In den Vereinigten Staaten ist die amerikanische Marke bereits genau so bekannt wie Nike oder Apple. Speed Queen lässt sich Zeit und hat sich nicht sofort auf den internationalen Markt konzentriert. Nehmen auch Sie sich die Zeit und vergleichen Sie das Design einer herkömmlichen Waschmaschine mit dem einer Speed Queen: Sie werden den Unterschied sofort bemerken.

Wir laden alle Waschsalon Manager dazu ein, ihre Erfahrungen zu teilen: dieser Artikel ist rein informativ und stellt keine Anleitung für einen unfehlbaren Business Plans dar, der in allen Fällen angewendet werden kann. Wir hoffen aber trotzdem, dass der Artikel für Investoren hilfreich ist.