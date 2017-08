Ein Container als Alternative zum Festbau

Wohn- und Bürocontainer liegen angesichts ihres unkonventionellen Designs und ihrer verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten immer mehr im Trend und das völlig zurecht.

Die innovativen Raumsysteme bieten die Möglichkeit Arbeits- bzw. Wohnfläche effektiv zu nutzen und sind durch ihre vergleichsweise niedrigen Anschaffungskosten und kurzen Bauzeiten günstig zu erwerben. Zudem können sie in unsteten Zeiten an sich ändernde Marktlagen bzw. Lebensumstände spontan und kurzfristig angepasst werden. Sei es durch den grundstückunabhängigen Weiterverkauf ganzer Containeranlagen oder in Form einer Erweiterung mit zusätzlichen Modulen. Doch welche Gestaltungsmöglichkeiten bestehen bei dieser Art funktionalen Fertigraums und wo schließlich kann man Container kaufen?

Container für jeden Zweck kaufen

Sich für den Kauf eines Containers zu entscheiden heißt auch, einen passenden Händler zu suchen, der solche Module zu fairen und transparenten Preisen anbietet. Umfangreiche Informationen kann man im Internet finden, etwa bei der sconox mobilbau GmbH (https://www.sconox.com/container-se....bau/container-kaufen.html ), welche Container zum Wohnen, Arbeiten oder zur anderweitigen Nutzung anbietet. Container, z. B. in Form von Wohn- und Bürocontainern sind kostengünstige und flexibel einsetzbare Nutzungsräume, welche eine Alternative zum klassischen Gewerbe- bzw. Eigenheimbau darstellen.

Bürocontainer: Der Hingucker für potentielle Kunden

Der Container als Arbeitsplatz ist schon durch seine Aufmachung ein absoluter Hingucker. Durch den industriellen Look in Verbindung mit vielen gestalterischen Möglichkeiten im Inneren, kann man einen speziellen Arbeitsplatz mit besonderer Atmosphäre schaffen, der einem klassischen Gebäude in nichts nachstehen muss.

Durch standardisierte Fertigungsprozesse ist - trotz flexibler Ausstattung und Raummaße - zudem eine schnelle Produktion der Container gewährleistet, denn in der Regel muss man nur wenige Wochen auf seinen Container warten. Des Weiteren ist der Container bereits beziehbar, wenn er geliefert, montiert und an Strom, Wasser etc. angeschlossen ist. Vor allem aber beim Preis macht sich der Vorteil dieser Bauweise bemerkbar: So können bis zu 50 % an Baukosten gespart werden, wenn einer oder mehrere Container gekauft werden, verglichen mit konventionellem Gewerbebau. Dank abgestimmter Containermaße ist es zudem möglich, die Container als Raummodule wie Bausteine miteinander zu kombinieren, wodurch zusammenhängende Nutzfläche geschaffen und dem Käufer eine räumliche Planungsfreiheit ermöglicht wird.

Wohncontainer: Ein ausgefallener Ort um sich nieder zu lassen

Wer sich in Zeiten eines boomenden Hausbaumarktes unsicher ist, ob sich die Anschaffung einer Eigentumswohnung oder der Bau eines Einfamilienhauses langfristig lohnt, für den kann der Wohncontainer eine interessante Alternative sein: Einmal schnell und wirtschaftlich errichtet, kann eine Containeranlage bei sich ändernden Lebensumständen auch als Ganzes umgezogen oder standortunabhängig weiterverkauft werden. Im Grunde kann der maßangefertigte Wohncontainer wie ein klassisches Holz-Fertighaus aufgefasst werden – wobei die Struktur meist nicht aus Holz, sondern aus Stahl ist. Vergleichbar vielfältig sind die Möglichkeiten der Ausgestaltung, wobei jedes System als solches seinen Restriktionen unterworfen ist und unterschiedliche Vor- und Nachteile bietet. Ein Vergleich wird sich in jedem Fall für den privaten oder gewerblichen Bauherrn lohnen!