Ein Ford Focus für Gerbrunn - Nach den Fahrzeugübergaben in Rimpar und Veitshöchheim geht nun das dritte Carsharing-Auto in der Gemeinde Gerbrunn an den Start.

Gerbrunn/Unterpleichfeld. Am 7. Dezember gab das Autohaus Rumpel & Stark GmbH aus Unterpleichfeld sein drittes Fahrzeug zum Carsharing frei.

Die feierliche Einweihung des Ford Focus fand am Casteller Platz in Gerbrunn statt. Die ersten beiden Autos der Klasse Ford Fiesta wurden bereits den Gemeinden Rimpar und Veitshöchheim übergeben.

Neben den beiden Vertretern des Autohauses, dem Geschäftsführer Bastian Stark und der Serviceassistentin Julia Zoufal, waren der Bürgermeister von Gerbrunn, Stefan Wolfshörndl sowie der Geschäftsleiter Markus Meyer anwesend. Vom Kommunalunternehmen des Landkreises Würzburg nahmen Prof. Dr. Alexander Schraml und Dr. Sibylle Holste an der Aktion teil.

Aus Sicht des Autohauses bietet der Ort Gerbrunn ideale Voraussetzungen für das Carsharing-Projekt, da er von vielen Studenten bewohnt wird, die oft kein eigenes Fahrzeug besitzen. Außerdem ist die Gemeinde gut erreichbar, sodass auch Familien ohne Zweitwagen davon profitieren können. Die Wahl des Stellplatzes gestaltet sich optimal: Er befindet sich in unmittelbarer Nähe der Bushaltestelle, direkt gegenüber dem Studentenwohnheim am Casteller Platz. Dadurch gewährleisten die Betreiber die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr.

Die Teilnahme am Carsharing ist einfach: Zunächst beantragt man eine Carsharing-Kundenkarte auf der Internetseite des Autohauses. Die Karte kann entweder im Haus abgeholt oder gegen ein geringes Porto per Post zugeschickt werden. Sie ist deutschlandweit für alle Ford-Carsharing-Fahrzeuge gültig. Hat man seine Karte, bucht man das Fahrzeug mit der persönlichen Karten- bzw. Kundennummer per App oder im Internet. Der Schlüssel und eine Tankkarte liegen im Fahrzeug, das man mit der Kundenkarte öffnen und schließen kann. Der Fahrer muss sich um nichts kümmern, sondern kann sofort einsteigen und starten.

Nutzer des öffentlichen Personennahverkehrs profitieren übrigens besonders von der Aktion, denn die Inhaber von Zeitkarten können die Carsharing-Kundenkarte zum vergünstigten Preis erwerben. Somit trägt das Projekt entscheidend zur Vernetzung und damit auch aktiv zum Umweltschutz bei.