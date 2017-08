Die Aufwertung des Euro kommt für die meisten Beobachter überraschend. Viele lagen mit ihren Voraussagen gründlich falsch.

Von Parität war die Rede und sogar von Kursen darunter. Zur Begründung wurde die Zinsdifferenz zwischen Europa und den USA wurde genannt, die zu einer steigenden Nachfrage nach US-Dollars führen sollte.

Was dabei übersehen wurde, war die (finanz)wirtschaftliche Realität. Die sieht nämlich für den Dollar gar nicht gut aus. Die nachhaltige us-amerikanische Wirtschaftskraft ist weit geringer als die europäische. Das Land wurde in Jahrzehnten heruntergewirtschaftet, deindustrialisiert. Prosperiert haben neben Google und Co. nur noch Finanzwirtschaft und das Schuldenmachen. Aber die schaffen keine Grundlage für soliden Wohlstand. Woher dessen Grundlagen kommen, haben die amerikanischen (und inzwischen auch die meisten europäischen Bankster und Politiker) leider vergessen. Wer Aktienkurse in die Höhe treibt, schafft dadurch keine leistungsfähigeren Unternehmen, und wer Anleihekurse in die Höhe treibt, schafft dadurch keinen Wohlstand.

Die Veranstaltung der Notenbanker in Jackson Hole war ein unübersehbares Signal der Hilflosigkeit. Die Ratlosigkeit der Beteiligten war offensichtlich. Man muß nicht Hellseher sein, um vorauszusehen, daß sich die Ponzi-Spiele der Notenbanker ihrem autonomen Ende nähern.

Die Bundesbank erhebt endlich deutlicher ihre Forderung nach einem Ende der unsinnigen Anleihenaufkäufe der Europäischen Zentralbank. Die Begründung lautet explizit: Wegen der besonders gravierenden Nebenwirkungen. In der Tat: Diese Entscheidung der EZB war kompletter Unsinn, weil sie zu einer massenhaften Fehlallokation von Kapital verleitet hat, skrupelloses Schuldenmachen erleichtert und dadurch sogar angeregt hat, und nicht zuletzt großen Aktiengesellschaften den Rückkauf von Aktien erleichtert und damit indirekt zu unverdienten „Erfolgsprämien“ von Vorständen und Aufsichtsräten angeregt hat.

Der Dollar ist schon lange nicht mehr das wert, was auf den Scheinen aufgedruckt ist. Mit rund 20 Billionen sind die USA hoffnungslos verschuldet. Sobald der Dollar sein Privileg als Welthandels- und Reservewährung verliert – und das könnte viel schneller geschehen als die meisten Menschen glauben möchten – wird der Dollarkurs weltweit kräftig durchsacken. Unter dieser Unsicherheit kauft man sich vernünftigerweise keine Dollars. Und weniger Nachfrage führt dann ceteris paribus zu sinkenden Kursen gegenüber anderen Währungen, denen eine bessere Zukunft zugetraut wird.

Donald Trump hat die Misere der Vereinigten Staaten nicht verschuldet. Er hat sie mit dem Präsidentenposten geerbt und steckt jetzt in veritablen Schwierigkeiten. Offenbar war er – ein Unternehmer! – sich über das problematische Erbe gar nicht im Klaren, das er übernommen hat. Von seinen Wahlversprechen wird er kaum eines umsetzen können. Die US-Amerikaner müssen sich vollkommen neu aufstellen, wenn sich die Aussichten auf die Zukunft für sie wieder aufhellen sollen. Die Vorherrschaft der Finanzwelt muß endlich beendet und die Re-Industrialisierung des Landes muß vorangetrieben werden. Kurzfristig ist das allerdings nicht machbar. Nicht einmal eine vernünftige Steuerreform zugunsten des wirtschaftlichen Mittelstandes und zu Lasten von Bankstern, Zockern, Spekulanten und überbezahlten Managern scheint unter den gegenwärtigen Umständen durchführbar. Von der längst überfälligen Sorge für soziale Gerechtigkeit gar nicht zu reden.

Eine Staatspleite der USA ist keinesfalls ausgeschlossen. Die Auseinandersetzungen über eine nochmalige (die hundertste?) Anhebung die Schuldengrenze könnte beträchtliche Sprengkraft für das US-Finanzsystem entwickeln. Mit weltweiten Auswirkungen wäre zu rechnen.

Eine viele Milliarden Dollar teure Mauer entlang der Grenze zu Mexiko hätte Trump angesichts der finanziellen Lage des US-Haushalts seinen Anhängern besser nicht versprechen sollen. Und seine Zustimmung zur Erhöhung der Schuldengrenze von der Freigabe von Geldmitteln für den Mauerbau abhängig zu machen, scheint zur Bewältigung der Probleme seines Landes ebenfalls wenig zielführend. Wenn Trump sein Land weiter so „in die Grütze“ fährt, wird der Euro gegenüber dem Dollar noch stärker und mit dem Dollarprivileg könnte es schneller zuende sein als die größten Pessimisten es erwarten.

Das Weltfinanzsystem gleicht einer Eiterbeule, die zur Entleerung drängt. Aber was könnte eine autonome Lösung der Weltfinanzkrise auslösen? Wir wissen es nicht genau. Es schein aber sehr angebracht zu sein, sich zu vergegenwärtigen, daß inzwischen Myriaden von sogenannten Derivaten existieren. Das sind eigentlich nichts anderes als mit mehr oder weniger komplexen Spielregeln versehene Spielchips, die von Banken in eigener Regie hergestellt werden und mit denen die Finanzwelt in ihren Börsencasinos spielt. Derzeit wird geschätzt, daß der „Wert“ dieser „Massenvernichtungsmittel der Finanzindustrie“ (Warren Buffett) das Weltsozialprodukt deutlich übersteigt. Da die Derivate meistens mit Hebelwirkungen versehen werden, ist es möglich ein Vielfaches seines Einsatzes zu gewinnen oder zu verlieren. An den stark aufgeblähten Aktien-, Anleihe- und Währungsmärkten werden Unmengen dieser Papier-„Werte“ gehandelt. Insider meinen, daß ohne eine endlose Steigerung der Hebelwirkungen dieser Wetten und gehebelte Absicherungen gegen mögliche Verluste aus diesen Wetten das Finanzsystem bereits jetzt in großen Schwierigkeiten wäre. Doch wie lange kann dieses Höllenspiel noch weitergehen?

Es scheint angebracht, sich warm anzuziehen. Die Probleme kulminieren zusehends. Wer nicht vorbereitet ist, wenn sie sich lösen, könnte schneller nackt dastehen als ihm oder ihr lieb ist.

