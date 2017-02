Ein SOS–Ordner als Notfallkonzept

Unternehmer schützen Firma und Privatvermögen für den Ernstfall - Hamburg, 16.02.2017. Die Steuerberatungsgesellschaft Ritter + Partner aus Hamburg bietet mit ihrem Konzept des sogenannten SOS–Ordners eine Notfallstrategie an, die für den Unternehmer eine Quelle der Sicherheit in unverhofften Lebenslagen darstellt.

Der Notfallordner beinhaltet unter anderem einen Maßnahmenplan sowie wichtige Auskünfte über Verträge, Vermögen und Zugangsdaten. Ritter + Partner berät und entwirft gemeinsam mit dem Kunden eine individuelle Notfallstrategie und stellt die benötigten Unterlagen für den SOS – Ordner zusammen.

Der SOS Ordner stellt ein Notfallkonzept dar, das im Falle eines Ausfalls des Firmenoberhaupts die Arbeitskollegen über die wichtigsten Zugangsdaten und Projekte des Verhinderten informiert. Gesammelt in einem analogen Ordner befinden sich Verträge, Bank-Unterlagen, Zugänge, Ansprechpartner und Versicherungspolicen auf einen Blick. Ritter + Partner Hamburg Steuerberatungsgesellschaft mbB entwickelt gemeinsam mit dem Unternehmen ein Notfallkonzept, um im Falle eines längeren Ausbleibens oder Ausfalls eines Vorgesetzten weiteragieren zu können. Das Notfallkonzept fließt in den SOS Ordner ein und beinhalt Hinweise zu Strategie, Organisation und Datensicherheit. Hartmut Geiler, geschäftsführender Partner bei Ritter + Partner, erklärt das Ziel des Projekts: „ Leider kommt unverhofft ja immer oft. Aber mithilfe dieses Ordners können die Ziele des Unternehmens weiter verwirklicht, der Geld- und Warenfluss ohne Unterbrechung verfolgt und der Erhalt der Liquidität gewährleistet werden.“

Doch der SOS-Ordner enthält nicht nur die Informationen bezüglich des Betriebes, sondern auch alle Informationen, Passwörter und Verträge aus dem privaten Bereich des Unternehmers. So hat im Falle eines Falles die Familie des Betroffenen sofort Zugang zu allen wichtigen Unterlagen.

Andrea Jüschke, ebenfalls geschäftsführende Partnerin der Kanzlei, erläutert das Vorgehen: „Die individuelle Abstimmung und Beratung für das Notfallkonzept erfolgt durch einen unserer Steuerspezialisten, der dem Unternehmen bei der Zusammenstellung und Organisation der wichtigsten Unterlagen in dem SOS-Ordner zur Seite steht. Das Team von Ritter + Partner sorgt für das erste Anlegen des Ordners und hält diesen auf dem Laufenden.“

Der Ordner ist in den privaten und betrieblichen Bereich unterteilt. Im privaten Abschnitt des Orders werden Unterlagen zu den Themen Versorgung, Vermögen, Risikovorsorge und Nachfolge hinterlegt. In dem betrieblichen Abschnitt befinden sich unter anderem Dokumente über Firma, Firmenvermögen, Risikovermögen, Personal sowie Informationen über die Nachfolge. Der SOS–Ordner beinhaltet eine Kopie der jeweiligen Dokumente oder gibt Hinweis über den Aufbewahrungsort eines bestimmten Dokuments.

Das SOS-Beratungspaket beinhaltet unter anderem eine Gebrauchsanweisung, geführte Gruppen und Einzelinterviews, einer Archivierung auf CD, Erinnerungstermine und einem gesetzten Update Termin nach 12 Monaten. Mit dem SOS-Ordner von Ritter + Partner läuft das Leben des Kunden daher auch bei schwierigen Situationen nicht aus dem Ruder.



KANZLEIPROFIL

Die Ritter + Partner Hamburg Steuerberatungsgesellschaft mbB mit Sitz in Hamburg-Harburg hat sich auf die Beratung von mittelständischen Unternehmen und Angehörigen der freien Berufe spezialisiert. Der Schwerpunkt liegt auf inhabergeführten Unternehmen aller Rechtsformen bis zu 100 Mitarbeitern. Die Mandanten werden in allen steuerlichen, rechtlichen, betriebswirtschaftlichen und prüfungsrelevanten Fragestellungen beraten und in den Bereichen Rechnungswesen, Steueroptimierung, dem Jahresabschluss und der Buchhaltung unterstützt. Zudem bietet die Kanzlei Coaching in puncto Unternehmensgründung oder -Nachfolgeregelungen an.

Dabei legt die Kanzlei Wert auf eine ganzheitliche und vorbeugende Betreuung, was bedeutet, dass die Mitarbeiter der Kanzlei auch proaktiv Möglichkeiten der Steueroptimierung oder aufkommende Risiken von sich aus bei den Mandanten ansprechen. Im Fokus der beiden Partner, Andrea Jüschke und Hartmut Geiler, steht zudem die permanente Erreichbarkeit für die Mandanten, da dies die Voraussetzung für eine zeitnahe und zuverlässige Beratung des Kunden darstellt.

Die Kanzlei hat es sich zudem zur Aufgabe gemacht, aus dem für viele Mandanten lästigen Steuer-Thema den bestmöglichen Nutzen für den Kunden herauszuarbeiten und stellt für seine Kunden verständliche Auswertungen mit konkreten Handlungsvorschlägen zusammen, die persönlich besprochen werden. Auf Wunsch ist zudem ein sogenannter SOS-Ordner erhältlich, der im Ernstfall beim Ausfall von Führungskräften garantiert, dass auf alle finanziellen und rechtlichen Informationen und Passwörter schnell zugriffen werden kann. Des Weiteren hat sich die Kanzlei auf intelligente Vergütungssysteme für Mitarbeiter spezialisiert, was gerade in Zeiten des Fachkräftemangels von den Mandanten ein gern in Anspruch genommenes Themengebiet darstellt.