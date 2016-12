Ein Scheck für einen guten Zweck

Frankfurt am Main/Hamburg, 21. Dezember 2016. VON POLL COMMERCIAL Hamburg zeigt soziales Engagement: Bereichsleiter Christoph Wissing übergab Anfang Dezember einen Scheck über 6.000 Euro an die Hamburger Preuschhof-Stiftung.

Diese hilft Kindern und Jugendlichen in akuten Notlagen, unabhängig von Nationalität, sozialem Stand oder Religion. So trägt die Einrichtung dazu bei, dass sich die Situation der Benachteiligten langfristig verbessert. Der Vorsitzende und Gründer der Stiftung, Werner Preuschhof, nahm den Scheck erfreut entgegen.

Die Preuschhof-Stiftung hat mehrere Schwerpunkte. Dazu gehören die Förderung der Kinderpflege und Kinderfürsorge im In- und Ausland, die Unterstützung von benachteiligten sowie bedürftigen oder unverschuldet in Not geratenen Kindern und Jugendlichen sowie die Grundversorgung und Überlebenshilfe von Straßenkindern in Hamburg und anderen Städten im In- und Ausland. Die Stiftung gewährt auch Auslagenersatz und Sachmittel für die Betreuung jugendlicher Mütter durch Fachkräfte sowie für Sprachunterricht für ausländische Schüler.

Scheckübergabe VON POLL COMMERCIAL Hamburg

Geschäftsführer René Zeitel und sein Team von VON POLL COMMERCIAL Hamburg konzentrieren sich geschäftlich auf die Vermittlung von Wohn- und Geschäftshäusern, Wohnanlagen und Wohnportfolios, Büro- und Gewerbeimmobilien sowie Industrieflächen. Zudem vermitteln sie auch Gewerbeimmobilien zur Miete. Das Team betreut Kunden sachkundig vom Erstgespräch über die Vermarktung bis hin zum erfolgreichen Abschluss.

Kontakt VON POLL COMMERCIAL Hamburg:

René Zeitel

Geschäftsführer

Rothenbaumchaussee 5

20148 Hamburg

Telefon: +49 (0)40-226 16 22 00

E-Mail:

http://www.von-poll.com