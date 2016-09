Ein Traum vom Gartenhaus auf holz-haus.de

Gartenhäuser lassen sich vielseitig nutzen. Ob als Hobby- oder Partyraum, Abstellplatz für Gartengeräte, gemütlicher Rückzugort oder Übernachtungsmöglichkeit für Gäste.

Bei der großen Auswahl der hochwertigen Gartenhäuser auf holz-haus.de, ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Blockhaus als Ferienhaus nutzen

Gartenhäuser aus Holz sind optisch auffallend und unterschiedlich nutzbar. Je nach Platzangebot und individuellen Bedürfnissen, kann zwischen verschiedenen Größen ausgewählt werden. Auch der Aufbau der Häuser gestaltet sich meist sehr simpel. Daher werden keine großen Fachkenntnisse benötigt. Auf holz-haus.de finden Sie ansehnliche Holzhäuser, die sich auch als Schlafplatz eignen. Das Ferienhaus WEKA «Weekendhaus 155» Wochenend-Haus Holz-Haus-Bausatz ist nicht nur optisch ein echter Hingucker, sondern bietet auch noch viel Platz für die ganze Familie. Das Besondere ist, dass das Haus zwei Etagen besitzt und somit reichlich Platz für Möbel bietet. Sie erhalten zu diesem Angebot reichliche Informationen in der Produktbeschreibung und können bei Bedarf den freundlichen Kundenservice kontaktieren, der Sie gern berät.

Zubehör für Gartenhäuser auf holz-haus.de

Mit dem passenden Zubehör können Sie ihrem Gartenhaus von holz-haus.de noch den letzten Schliff verleihen und optisch aufwerten. Passend zum Ferienhaus WEKA «Weekendhaus 155» Wochenend-Haus Holz-Haus-Bausatz können noch Holztüren und- Fenster angebracht werden. Auch Regenrinnen oder Fensterläsen bieten einen praktischen Vorteil. Im Online-Shop von holz-haus.de finden Sie hierzu viele verschiedene Varianten, um Ihr Gartenhaus mit praktischem Zubehör aufzuwerten. Auch hier steht Ihnen der kompetente Kundenservice für eine Beratung zur Verfügung.

http://www.holz-haus.de/deutsch/ferienhaus-weka-weekendhaus-155-wochenend-haus-holz-haus-bausatz,286,i.html

Kurzprofil

Seit 2001 führt der Onlineshop von Holz-Haus.de GmbH eine große Auswahl an Gartenhäuser, Pavillons, Saunen, Gartenmöbel, Kaminöfen und vieles mehr, was der Kunde zur Gestaltung seines Gartens benötigt. Als Kunde haben Sie die Möglichkeit, in Sangerhausen auf rund 700 Quadratmeter Produktfläche einen Einblick auf die Qualität der Holzmöbel für den Garten zu verschaffen.

Unternehmensinformation

Holz-Haus.de GmbH

Geschäftsführer: Henrik Bosse

Kyselhäuser Straße 8

06526 Sangerhausen

Tel.: +49 (0) 3464 54 44 21

eMail: