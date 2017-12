Ein Weihnachtsgeschenk mit Mehrwert. Medaillen versprechen so einige Rabatte am Mittelrhein

Mittelrhein: Der Rhein ist besonders reich an Kulturgütern und Sehenswürdigkeiten, die den Rhein so romantisch und geschichtsbehaftet machen und allemal einen Besuch wert sind.

Hoch über den romantischen Ortschaften des Mittelrheins thronen ritterlich Burgen und prunkvolle Schlösser in den Städten dienten als Residenzen für die herrschende Klasse. Denkmäler zeugen von geschichtlichen Ereignissen oder von berühmten Persönlichkeiten, die sich am Rhein besonders hervor getan haben, sei es als Feldherr, als Politiker, als Musiker oder auch als Erfinder, wir beispielsweise Johannes Gutenberg, der um 1450 in Mainz den Buchdruck entwickelte und damit die Welt veränderte.

Kathedralen am unmittelbaren Rheinufer, wie die drei Kaiserdome von Speyer, Worms und Mainz oder der Dom zu Köln zeugen von der Geschichte, die am Rhein geschrieben wurde.

Insgesamt 66 verschiedene Motive hat der Verein Rheintal e.V. zwischen Speyer und Duisburg herausgegeben, die in den meisten Tourismuszentren erworben werden können. Und damit diese Taler keine Sammeltaler bleiben, haben sich dem Verein bisher insgesamt 150 Partner angeschlossen, die einen Mehrwert ausloben, wenn ein Taler vorgezeigt - nicht abgegeben wird. Das sind in de Regel Preisnachlässe und andere Vergünstigungen.

Die Germania bei Rüdesheim 1883 eingeweiht

[Großes Bild anzeigen]

Für 14,90 Euro erhält man in den Tourismusbüros der Gemeinden die Medaille aus Neusilber, die viel Mehrwert am Rhein beschert, ohne zeitliche Einschränkung, denn der Taler ist immer gültig.

Bestellt werden können die Taler auch beim Verein selbst unter http://www.rheintaler.net . Der Verein hat alle Motive vorrätig, dann kommen aber noch mal 2.40 Euro Porto hinzu. Die Lieferung erfolgt in der Regel innerhalb weniger Tage.