Ein kostbarer Ratgeber für alle Achtsamkeitslehrer: Christiane Wolf und Greg Serpa: Die Kunst, Achtsamkeit zu lehren. Arbor Verlag 2016

Achtsamkeit ist viel mehr, als nur die Fähigkeit, wertfrei wahrzunehmen, was gerade passiert.

Achtsamkeit ist eine nie endende Reise, voller Abenteuer.Achtsamkeit zu lehren, ist noch mal eine ganz andere, spannende Herausforderung.

Wie vielschichtig die Achtsamkeit ist, erfährt man besonders dann, wenn man sich als Achtsamkeitslehrer ausbilden lässt und sich intensiv mit diesem Thema beschäftigt. Dann realisiert man auch sehr schnell, dass die Aufgabe als Achtsamkeitslehrer viel umfassender ist, als mit seinen Teilnehmern lediglich einige Atemübungen durchzuführen und sie immer wieder daran zu erinnern, in den gegenwärtigen Moment zu kommen. Das Buch von Christiane Wolf und Greg Serpa „Die Kunst, Achtsamkeit zu lehren“ verdeutlicht sehr gut, was es bedeutet, Achtsamkeit zu lehren und zeigt auf, dass es mit einer Ausbildung zum Achtsamkeitslehrer alleine nicht getan ist, sondern dass nur „die eigene engagierte und unermüdliche Praxis der Achtsamkeit ist eine unerlässliche Voraussetzung dafür ist, dass wir als Achtsamkeitslehrer ‚gut genug’ sind.“ (so eine der Kernaussagen des Buches).

Neben der eigenen Praxis ist es natürlich ein großes Geschenk, von so erfahrenen Lehrern wie Wolf und Serpa lernen zu können – auch wenn es nicht persönlich ist, aber so ist ihr Buch doch so persönlich und detailliert, dass man das Gefühl hat, den beiden sehr nahe zu sein. Sie richten sich in ihrem Buch an alle Achtsamkeits-Lehrende, im engeren sowie im weiteren Sinne und geben Ärzten, Psychiatern und Psychologen, Therapeuten, Sozialarbeiter einen guten und wertvollen Leitfaden für den Unterricht an die Hand. Aber auch Hebammen, YogalehrerInnen, Osteopathen und andere Interessierte, die bereits Erfahrung mit Achtsamkeitspraxis haben, profitieren in hohem Maße von diesem Ratgeber.

Aufbau des Buches

Der Leser erfährt in einem ersten theoretischen Teil alles über die Grundlagen der (buddhistischen) Achtsamkeitslehre und bekommt darüber hinaus einen Einblick in das höchst spannende Gebiet der modernen Neurowissenschaft. Die Unermüdliche Praxis, die Christiane Wolf und Greg Serpa voraussetzen, gilt natürlich auch für die Autoren selbst, die Koryphäen wie Jon Kabat-Zinn, Jack Kornfield oder Trudy Goodman zu ihren Lehrern zählen. Hiervon profitiert aber auch der Leser, denn durch das eigene ungebrochene langjährige Engagement können die Autoren unter anderem auf unzählige Fallbeispiele aus der Praxis und eigene Erfahrungsberichte zurückgreifen.

Vorgestellt wird auch das „Kernprogramm“, das sich in 6 plus zwei optionalen 90minütigen-Sitzungen aufgliedert. Die darin vorgestellten Übungen, Meditationen und Methoden bilden ein solides und zuverlässiges Fundament für die unausweichliche Begegnung mit Fragen und Gefühle der Teilnehmer. Darüber hinaus vermitteln die Autoren eine sehr genaue Beschreibung der Sitzungen, die sogar die genauen Anleitungen der Sitzungen beinhaltet. Wie gesagt: Ein perfekter Leitfaden und eine absolute Leseempfehlung!

Weitere Informationen zum Buch:

Titel: Die Kunst, Achtsamkeit zu lehren

Autor: Christiane Wolf & Greg Serpa

Verlag: Arbor

ISBN-13: 978-3867811576

Preis: EUR 22,90