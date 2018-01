CAREER Venture business & consulting spring 2018 - Jetzt bewerben und zahlreiche Top-Unternehmen auf der CAREER Venture business & consulting am 19.02.2018 in Frankfurt kennenlernen!

Darmstadt, 24.01.2018 - Sie können Beratung? Sie haben Interesse an spannenden und vielfältigen Herausforderungen und möchten berufliche Erfahrungen im Consulting-Bereich sammeln?

Stark wachsende Hidden Champions suchen Berater für Consulting-Projekte in DACH. Idealerweise sind Sie Studierender am Ende Ihres Studiums, Berufseinsteiger oder Young Professionals. Sie haben einen guten bis sehr guten wirtschaftswissenschaftlichen Hintergrund mit IT-Affinität und besitzen ausgezeichnete analytischen Fähigkeiten?

Seien Sie als einer von wenigen eingeladenen Teilnehmern an der Recruiting-Veranstaltung CAREER Venture® business & consulting in Frankfurt dabei und führen persönliche Einzelinterviews. In der exklusiven und ruhigen Atmosphäre eines Konferenzhotels führen Sie vorterminierte, 45-minütige Vorstellungsgespräche mit Vertretern von führenden Unternehmen und Top-Managementberatungen, besuchen Unternehmenspräsentationen oder nutzen das Kontaktangebot der "Hospitality-Zimmer". Wir laden Sie zu dieser Veranstaltung ein, wenn Sie von mindestens einem Unternehmen zu einem vorterminierten Gespräch ausgewählt werden. Wertvolle Kontakte und erste Angebote werden das Ergebnis Ihrer Teilnahme sein. Bewerben Sie sich jetzt!

Eingeladene Kandidaten nehmen kostenlos teil. Im Rahmen unseres Sponsoringprogramms erhalten Sie ein Anfahrts- und Übernachtungssponsoring.

Zielgruppen:

Wirtschaftswissenschaften (BWL, Ökonomie ...)

Wirtschaftsinformatik, -ingenieurswesen und -mathematik

Physik, Mathematik und Informatik mit Wirtschaftsaffinität

Teilnehmende Unternehmen:

Basycon, BLUECARAT, d-fine, DXC Technology, FEV-Consulting, Finbridge, PPI, Project Partners, Senacor, Strange Consulting

CAREER Venture business & consulting spring, 19. Februar 2018

Bewerbungsschluss: 28. Januar 2018

Ort: Frankfurt

Mehr Informationen und Bewerbung unter http://www.career-venture.de

MSW & Partner Personalberatung

für Führungsnachwuchs GmbH

Robert-Bosch-Str. 7

64293 Darmstadt

Telefon: +49 6151 39191-0

Telefax: +49 6151 39191-20

E-Mail:

Internet: https://www.career-venture.de

https://www.msw-partner.de

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015