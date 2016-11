Eine Brücke in den Arbeitsmarkt

Zweiter Informatik-Brückenkurs für ausländische Akademikerinnen und Akademiker

Akademikerinnen und Akademiker mit Migrationshintergrund haben nicht in jedem Fall die passenden Qualifikationen für den deutschen Arbeitsmarkt. Aus diesem Grund bietet die Agentur für wissenschaftliche Weiterbildung und Wissenstransfer e. V. (AWW e. V.) in Brandenburg an der Havel einen Informatik-Brückenkurs an: Er soll für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Brücken in den Arbeitsmarkt bauen und damit einen wichtigen Grundstein für eine erfolgreiche Integration legen. Nach dem erfolgreichen ersten Durchgang des kostenfreien Kurses startet der zweite im März 2017.Die Maßnahmen starten mit einem intensiven Sprachtraining mit dem Ziel des Sprachniveaus C1. Später erfolgt eine fachliche Weiterqualifizierung in den Bereichen Informatik, Wirtschafts- und Ingenieurinformatik. Das Programm beinhaltet zudem die Vermittlung von überfachlichen und interkulturellen Kompetenzen. Praktika sorgen für erste Kontakte zu regionalen Unternehmen des Landes Brandenburg.Die Voraussetzungen für eine Teilnahme an dem Kurs sind klar umrissen: Ein akademischer Abschluss (im Ausland erworben), Kenntnisse in der Informations- und Kommunikationstechnologie, z. B. Programmierung, Webdesign, sowie ein Wohnsitz im Land Brandenburg.Mit der Technischen Hochschule in Brandenburg hat die AWW e.V. einen starken Partner im Rücken. Zusammen organisieren sie den zwölfmonatigen Kurs als Vollzeit-Präsenzprogramm. Das didaktische und inhaltliche Konzept des Brückenkurses orientiert sich an aktuellen Standards der Präsenzlehre und vermittelt auf hohem technischem Niveau arbeitsmarktrelevante Kernthemen wie Projektmanagement, Software-Engineering oder Cloud-Computing.

Lernziel ist die nachhaltige Integration der Teilnehmenden in den Arbeitsmarkt und die Stärkung der Wirtschaftsregion Brandenburg.

Es sind noch einige Plätze frei. Weitere Auskünfte erteilen:

Susanne Huyoff (03381-355-742), E-Mail:

Melanie Zahn (03381-355-754), E-Mail:

Agentur für wissenschaftliche Weiterbildung und Wissenstransfer e.V.

Magdeburger Straße 50

14770 Brandenburg an der Havel