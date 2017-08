Ein einfallsreiches Babygeschenk zu finden ist nicht immer so einfach. Warum also nicht etwas Persönliches und Individuelles verschenken, was gleichzeitig auch noch einen nützlichen Mehrwert bietet? Babys lieben ihre Schnuller und haben sie eigentlich in allen Situationen immer dabei.

Genau aus dem Grund ist keine Schnullerkette zu haben undenkbar. Diese sorgt dafür, dass der geliebte Schnuller nicht verloren geht oder auf den Boden fällt. Außerdem ist er so immer schnell zur Hand sind, wenn man ihn braucht. Ein schönes Extra ist, dass er auch als Accessoire echt was hermacht und durch eine Personalisierung zu etwas ganz Besonderem wird.

Liebevolle Handarbeit

Vor kurzem erst wurde die neue Seite von Schnullerketten-Liebe (https://www.schnullerketten-liebe.de/ ) veröffentlicht. In liebevoller Handarbeit kreiert das kleine Familienunternehmen individuelle Schnullerketten und Schlüsselanhänger mit Namen.

Nachdem 2012 die erste selbstgemachte Schnullerkette als Geschenk bei Eltern und Kind super ankamen, sprach sich das Hobby und Talent rum und es kamen immer mehr Anfragen von Familien und Freunden, die auch sehr positives Feedback gaben.

2015 fiel dann die Entscheidung, dass die Geschenke auch mit anderen geteilt werden sollten. Zunächst wurde auf die Plattformen Facebook und DaWanda zurückgegriffen, doch die Resonanz war größer als gedacht und es entstand eine kleine Fan-Gemeinde. Durch die Unterstützung der Familie entwickelte sich so ein Familienunternehmen und die Entscheidung, dass 2017 einen eigener Online-Shop eröffnet werden sollte. Der Shop ist jetzt zwar fertig, aber das soll noch nicht alles gewesen sein. Es gibt immer noch einige Ideen, die umgesetzt werden sollen und auf die man sich freuen kann. Natürlich wird weiterhin am Online-Shop gearbeitet, aber auch in der Werkstatt von Schnullerketten-Liebe wird sich bald einiges ändern. Zurzeit befindet sich diese nämlich noch Zuhause, soll aber eigene Büroräume bekommen.

Mehr als nur Mittel zum Zweck

Natürlich sind Schnullerketten so schon in ihrer Funktion als Befestigung für den Schnuller praktische Begleiter. Doch seit längerem hat sich auch der Trend entwickelt aus einer Schnullerkette ein persönliches und individuelles Geschenk zu machen, in dem man den Namen des Kindes in die Schnullerkette einfügt. Um ein so persönliches Geschenk wie möglich zu gestalten, wurde der Shop mit einem Konfigurator versehen (https://www.schnullerketten-liebe.de/schnullerkette ), indem sich nicht nur der Name personalisieren lässt, sondern auch alles andere wie Farbe, Form und Motivperlen kann man ganz nach den eigenen Vorstellungen und Vorlieben zusammenstellen.

Eine kurze Anleitung und die wichtigsten Tipps zum Erstellen der Schnullerkette sind auf der Seite zudem nochmal praktisch zusammengefasst und auch ein Video Tutorial steht zur Verfügung. Wichtige Punkte dabei sind z. B., dass man Buchstabenwürfel nicht direkt aufeinandertreffen lassen, sondern zwischen ihnen Linsen oder kleine Perlen einfügen soll. Außerdem sollte man darauf achten, dass nicht jeder Schnuller ein Verbindungsstück hat und man im Zweifel dann einen Silikonring zusätzlich bestellt. Außerdem werden nützliche Tipps genannt, wie die Maximallänge von 22 cm, damit das Baby sich damit nicht verletzten kann. Ebenfalls gut zu wissen ist, dass alle verwendeten Produkte schadstofffrei sowie speichelfest sind und auf BPA-haltige Materialien verzichtet wird, um den Babys Sicherheit gewähren zu können.

Ob als Geschenk zur Geburt, Taufe oder zum 1. Geburtstag, der neue Onlineshop bietet viele Gestaltungsmöglichkeiten, um ein individuelles Babygeschenk zu kreieren.