Eine mobile Werkstatt von StoreVan für Ofenbautechniker spezifisch ausgelegt.

Ofenbautechniker stellen Öfen, Kachelöfen und Heizungsanlagen für verschiedene Brennstoffe z.B. Holz, Strom, Öl, Gas und alternative Energieträger für Einzelräume, Mehrräume und ganze Häuser her.

Neben der Montage führen sie regelmäßige Servicearbeiten durch, reinigen und reparieren Öfen und Heizungsanlagen und beraten ihre Kunden über energiesparendes Heizen und andere Energie-, Klima- und Umweltfragen. Sie arbeiten gemeinsam mit Berufskollegen in Werkstätten von Hafnerbetrieben und Heizungsanlageninstallationsbetrieben und direkt bei ihren Kunden in Wohnräumen, Heizungskellern aber auch in unterschiedlichen betrieblichen Räumen. Um diese Services zu bieten, brauchen sie ein Servicefahrzeug, das professionell und smart ausgestattet ist, um die unterschiedlichsten Anforderungen des Alltages effizient zu erfüllen.In diesem Beispiel wird eine mobile Werkstatt präsentiert, die spezifisch für einen Profi dieser Branche ausgelegt wurde http://tiny.cc/qcffiy Die Techniker von StoreVan haben mit Grundelementen nicht gespart, sowie spezifische, von den Kunden gewünschte Bestandteile bzw. Zubehör, harmonisch miteinander vereint. Zu den Grundelementen zählen selbstverständlich eine Bodenplatte aus Multiplexholz mit Phenolbeschichtung und eine Seitenwandverkleidung aus doppelwandigen Polypropylenplatten. Die linke Seite des Fahrzeugladeraums wurde mit einem modularen Regalsystem ausgestattet bestehend aus Schublade, Kofferauszügen für Werkzeugkoffer, Wannen mit Trennwänden, Behälter, Staufächern mit Klapptür, um die unterschiedlichen, von dem Anwender benötigten Werkzeuge ordentlich aufzubewahren. Die Traverse mit Zurrgurt garantiert feste Befestigung für sperrige Ladung.Mit einer Fahrzeugeinrichtung der Marke StoreVan sind Sie und Ihr Werkzeug sortiert und organisiert. Für weitere Informationen klicken Sie hier. http://tiny.cc/fiiciy