Einer für alles: Der Palettenetikettierer von REA JET

Mühltal, 19. Dezember 2017 – Das Multitalent kennzeichnet Paletten im Stillstand oder Durchlauf einseitig in Transportrichtung auf der Längsseite, zweiseitig auf der Längs- und Stirnseite (CCG/GS1) oder dreiseitig auf der Längs-, Stirn- und Rückseite und mit der optionalen servomotorischen Höhenverfahrung sogar in unterschiedlicher Höhe.

Die Größe jeder Palette wird per Profibus Schnittstelle von der Fördertechnik an das Modul übermittelt.

Der Palettenetikettierer kann flexibel in den Logistikprozess integriert werden, auch mit der einfachen Handhabung im täglichen Betrieb kann REA JET punkten: Die Steuerung erfolgt über ein integriertes Terminal mit beleuchtetem LCD-Klarschrift-Display, das benutzerfreundliche Touch Panel ist intuitiv bedienbar. Für den unkomplizierten Etikettenwechsel sorgen Vario-Schnellspanndorne. Die Schnittstellenprogrammierung für die Datenkommunikation ermöglicht die problemlose Eingliederung in die bestehende Produktionsumgebung sowie die Anbindung an das ERP-System, von dem die Druckdaten übernommen werden.

Der digitale Datenaustausch ist bei REA JET ebenso selbstverständlich wie eine große Auswahl an Printmodulen, daher können auch spezielle Kundenanforderungen umgesetzt werden. Durch die Verwendung hochwertiger Komponenten und die integrierte, frei programmierbare Steuerung kann das System variabel konfiguriert werden. Die zugehörige Umhausung schützt vor Staub und sorgt mit Heizung bzw. Klimaanlage für die optimale Betriebstemperatur. Der Palettenetikettierer ist auch in Edelstahlausführung erhältlich und im Kühlbereich bis minus 24°C einsetzbar.

REA JET entwickelt und produziert alle Kennzeichnungssysteme selbst in der Firmenzentrale im hessischen Mühltal. Zum Portfolio gehören Standardprodukte und individueller Sondermaschinenbau sowie perfekt aufeinander abgestimmte Komplettlösungen inklusive Hard- und Software. Hinzu kommt ein breites Spektrum an Verbrauchsmaterial, Aufklebern und Farbbändern.