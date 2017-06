Einfach effektiver bei chronischen Atemwegserkrankungen: Individuelle Therapie mit dem RC-Cornet® PLUS

Das RC-Cornet® PLUS hilft Patienten mit chronischen Atemwegserkrankungen, die Atemwege von Bronchialschleim zu befreien, leichter zu atmen und weniger zu husten.

Das vom Medizintechnik-Spezialisten R. Cegla GmbH & Co. KG aus Montabaur entwickelte Gerät zur Atemtherapie, d. h. der Physiotherapie für Atemwegpatienten, erzeugt bei der Ausatmung einen wirkungsvollen oszillierenden positiven Ausatemdruck (OPEP). Dabei ermöglichen zwei unterschiedliche Einstellungen und 4 verschiedene Widerstände eine optimale Anpassung der Therapie an die persönlichen Bedürfnisse des Nutzers.

Mehr Therapieerfolg mit Medizintechnik nach Maß

Das patentierte Design des innovativen RC-Cornet® PLUS lässt dem Patienten entsprechend seinem Krankheitsbild mit zwei Einstellungen die Wahl: Der Nutzer kann seine Atemwege weiten oder von festsitzendem Bronchialschleim reinigen, ebenso kann er beide Einstellungen nutzen, falls beide Therapieformen für ihn sinnvoll sind. Einstellung 1 weitet die Atemwege durch den stabilisierenden oszillierenden positiven Ausatemdruck (OPEP). Einstellung 2 nutzt den mobilisierenden OPEP zur Reinigung der Atemwege von festsitzendem Bronchialschleim, was effektiv den Hustenreiz mindert. Pro Einstellung sind 4 verschiedene Widerstände (Schwierigkeitsgrade) wählbar, was eine individuelle Therapie nach den persönlichen Bedürfnissen des Patienten ermöglicht. Darüber hinaus kann mit dem integrierten Vernebleranschluss gleichzeitig eine Inhalations- und Atemtherapie, d. h. Kombi-Therapie, durchgeführt werden.

Patienten mit offenem Tracheostoma können das RC-Cornet® PLUS mit Hilfe der RC-Maske Tracheostoma für sich adaptieren. Speziell für diese Patienten bietet R. Cegla zudem die Produktvariante RC-Cornet® PLUS TRACHEO an, die über einen integrierten Tracheoansatz verfügt und ebenfalls die Durchführung einer Kombi-Therapie erlaubt.



Passend für eine Vielzahl chronischer Atemwegserkrankungen

Patienten mit den unterschiedlichsten Erkrankungen der unteren Atemwege profitieren vom RC-Cornet® PLUS. Fachverbände empfehlen die RC-Cornet® Therapie bei Krankheitsbildern wie COPD (Chronisch-obstruktive Bronchitis), Mukoviszidose, Bronchiektasie, Lungenemphysem, Raucherhusten und Asthma. Medizinische Fachkreise und Patienten können sich unter http://www.cegla.de detailliert über das neue Atemtherapie-Gerät informieren. Wichtiges Wissen, Tipps und Services zu Lungen- und Bronchialerkrankungen, insbesondere zu COPD, erhalten Patienten auf der Webseite http://www.leichter-atmen.de .



CEGLA Medizintechnik steht für Innovation aus Erfahrung

CEGLA Medizintechnik ist ein renommiertes Familienunternehmen im Bereich der Medizintechnik mit Hauptsitz in Montabaur, Rheinland-Pfalz. Seit 1982 entwickelt es medizintechnische Hilfsmittel für Atemwegspatienten und zählt heute in Deutschland zu den führenden Anbietern auf seinem Gebiet. Erfahrung, Kompetenz und Innovationsgeist kennzeichnen das Unternehmen, das seine vielfältigen Produkte zur Diagnose und Therapie von Atemwegserkrankungen auf der ganzen Welt vertreibt. Seine Schwerpunkte liegen dabei auf der Atemtherapie, Inhalationstherapie, Messtechnik und Sauerstofftherapie.

Kontakt:

R. Cegla GmbH & Co. KG

Horresser Berg 1

56410 Montabaur

Telefon: 02602 - 9213-0

Telefax: 02602 - 9213 - 15

E-Mail:

http://www.cegla.de

http://www.leichter-atmen.de