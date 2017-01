Einladung zum Neurofeedback Infotag in Koblenz

Pressemitteilung / Einladung zur Informationsveranstaltung 19.01.2017 Was ist eigentlich Neurofeedback?

Neurofeedback Infotag am 18. Februar 2017 in KoblenzKoblenz / München, 19. Januar 2017. Neurofeedback ist eine nicht-medikamentöse Therapiemethode, um die Selbstregulation der Gehirnaktivitäten zu fördern. Als spezielle Form des Biofeedbacks basiert die Methode auf der Messung von EEG-Signalen. Diese werden akustisch oder visuell über einen Monitor direkt rückgemeldet (Feedback). Dadurch kann erlernt werden, die Gehirnaktivität bewusst zu regulieren. Neurofeedback findet zum Beispiel bei ADHS, Migräne oder Schmerzstörungen Anwendung.

Im Rahmen der Veranstaltung werden neben den Grundlagen, der Funktionsweise und Anwendungsgebieten die unterschiedlichen Verfahren sowie Neurofeedback-Systeme und Software vorgestellt.



„Neurofeedback Infotag“

am Samstag, den 18.02.2017 von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Hotel Contel

Pastor-Klein-Straße 8

56073 Koblenz

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos.

Um Anmeldung wird gebeten.



Die Neurofeedback Infotage richten sich ausschließlich an medizinische Anwender, insbesondere Ärzte, Psychiater, Psychologen, Ergotherapeuten und weitere Angehörige von Heilberufen, die Neurofeedback in ihre Praxis integrieren und vollkommen unverbindlich kennenlernen möchten.

Anmelden können sich Interessenten bis ca.

eine Woche im Vorfeld über das Kontaktformular des Veranstalters EEG Info unter http://www.eeginfo-neurofeedback.de/nc/eeginfo/kontakt.html oder per E-Mail an das Neurofeedback-Netzwerk über