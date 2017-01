Einladung zum Tag der offenen Tür

Stegertraining, das Fitness- und Sportcenter in Petershausen lädt Sie am 21. Januar 2017 herzlich zu seinem Tag der offenen Tür ein.

Auf 1600 m² erwartet Sie ein tolles Kursprogramm (zum Reinschnuppern), ein Gläschen Sekt und unser Team, das Ihnen alle Sportmöglichkeiten des neugestalteten Sport-Centers vorführen wird. Lassen Sie sich begeistern von dem Faszientraining durch unsere Osteopathin, von dem Kurs `Strong by Zumba´ oder von `BURNING Iron´ mit Studioleiter Denny Steger.

Ab 11 Uhr können Sie Fabian Duro, den derzeit führenden Fußballkünstler Europas in der hauseigenen Soccer Arena bewundern. Im Anschluss an seinen faszinierenden Auftritt wird er mit den anwesenden Kindern seine Tricks einstudieren.

Für maximal 16 Teilnehmer steht ab 15 Uhr ein Tischtennisturnier auf dem Programm. Dabei spielen sie bis 17 Uhr um den Stegertraining Petershausen Cup.

Kommen Sie und genießen Sie die Trainingsmöglichkeiten in dem neugestalteten Sport-Center in Petershausen.

Das neugestaltete Fitness-Center am Gewerbering 7 in Petershausen; Foto: Stegertraining

Zur Neueröffnung sparen die ersten 50 Neuanmeldungen in unserem Fitnesscenter €100. Für nähere Informationen besuchen Sie unsere Website unter: www.stegertraining.com.

Das neue Stegertraining Fitness- und Sportcenter, direkt am Dreiländereck Dachau, Pfaffenhofen an der Ilm und Freising in Petershausen gelegen, bietet auf 1600 Quadratmetern hochwertiges Fitnesstraining, Indoor Soccer und Hallentennis zu fairen Preisen.

Professionelle und persönliche Trainingsbetreuung durch Physiotherapeuten, Personal Trainern und einer Osteopathin auf hochwertigen Fitnessgeräten der Marktführer zeichnet unseren Fitnessbereich aus. Jahrelanges Know-How und motivierte Mitarbeiter unterscheiden uns von Massenabfertigung und Billiganbietern. Entscheiden Sie sich für ein ziel- und gesundheitsbewusstes Fitnessprogramm von Profis.