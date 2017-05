Einladungskarten für die Taufe als Download

Wer sein Kind taufen lässt, hat viel zu organisieren. Das fängt bei dem passenden Termin zur Taufe an und geht über das Gespräch mit dem Pastor bis hin zur Wahl des Taufkleidchens.

Damit ist jedoch nicht alles getan: Damit auch alle Gäste kommen, werden viele Einladungen geschrieben. Bestellt oder kauft man dabei einzelne Karten, geht das ganz schön ins Geld. Vom Porto mal abgesehen, das man für entferntere Verwandte und Bekannte auch noch ausgibt.



Eva Böhm von mausmimi.de hatte das gleiche Problem bei der Taufe ihrer Tochter. Die große Familie, alle Verwandten und Bekannten sollten eingeladen werden. Und mal ehrlich, wer spart dabei schon? Keiner. Schließlich soll jeder so eine hübsche Einladung erhalten, sie dient ja später auch als schöne Erinnerung. Weil Eva Böhm das zu teuer fand, entwickelte sie eine praktische Lösung: Taufkarten als PDF zum Download. Einmal für kleines Geld runterladen und dann so viele ausdrucken, wie man benötigt. Schon mit etwas dickerem Papier und einem handelsüblichen Farbdrucker können sich ihre handgezeichneten Entwürfe sehen lassen. Die Auswahl der Motive wächst stetig und viele Eltern waren bis jetzt begeistert. Es spart eine Menge Geld und sieht auch noch toll aus.



Wer keinen eigenen Farbdrucker hat kann bei jedem Copyshop in guter Qualität ausdrucken lassen. Und schon hat man genug Karten für jeden geladenen Gast parat und viel Geld gespart. Die Ausdrucke kosten im Schnitt, je nach Dicke des Papiers 5-10ct. Es befinden sich immer zwei Karten auf der Vorlage. Der A4 Ausdruck wird dann einfach in der Mitte durchgeschnitten, die Karten an der Linie geknickt und fertig!

Was gehört denn alles in eine Taufkarte?

Name, Datum der Taufe, Ort (Kirche) und wo die anschließende Feier stattfindet, Adresse und Rufnummer für Zusagen.



Sind erst einmal alle Einladungen raus, hat man genug Zeit, sich um die passenden Strumpfhosen, Mützchen, kleinen weißen Schühchen, die Tauftorte und andere Dinge zu kümmern. Denn eine Taufe will gut organisiert sein.