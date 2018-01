Einlagenspezialist gründet eigene Akademie. IOS-Technik startet eine Bildungsoffensive im eigenen Unternehmen.

18.01.2018 Der Einlagenspezialist IOS-Technik aus Willich betrachtet lebenslanges Lernen und Innovationsfähigkeit als eine der wichtigen Herausforderungen der modernen Unternehmen.

Um sich selbst dieser Herausforderung zu stellen, hat IOS-Technik deshalb eine eigene Akademie in Willich gegründet. Hier soll eine umfassende Bildungsoffensive für unterschiedliche Zielgruppen gestartet werden.„Innovationsfähigkeit, Eigenverantwortung und lebenslanges Lernen sind für Mitarbeiter in modernen Unternehmen unverzichtbar“, bringt Axel Klapdor, Geschäftsführer von IOS-Technik aus Willich, die zentralen Herausforderungen von Unternehmen auf den Punkt. Der Einlagenspezialist will mit gutem Beispiel vorangehen und eine breitgefächerte Bildungsoffensive im eigenen Haus starten. Dafür hat er eine eigene Akademie gegründet. „Wir werden sehr sorgfältig konzipierte Seminare und moderne Lernmethoden anbieten. Charakteristisch wird dabei der durchgehende Praxisbezug sein“, beschreibt der IOS-Chef das Lehrangebot an seiner neuen Bildungseinrichtung.„Die Akademie wurde konzipiert für IOS-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter, aber auch für IOS-Partnerärzte sowie IOS-Kooperationspartner, die mit unseren Systemen arbeiten und ihren Patienten das Einlagen-Therapie-konzept anbieten. Auch Physiotherapeuten und Podologen zählen zu unseren Zielgruppen“, erklärt IOS-Marketing- und Vertriebsleiterin Karin Wiessmann, an wen sich das Angebot der Akademie richtet. „Das Lehrprogramm stimmen wir speziell auf den jeweiligen Kenntnisstand der einzelnen Arztpraxen ab. Wir möchten damit ein Wir-Gefühl unter den verschiedenen Zielgruppen schaffen, die sich gegenseitig anregen und inspirieren sollen. So profitieren alle von wichtigen Synergieeffekten“, führt Karin Wiessmann, die die IOS-Akademieleiterin und ausgebildeter systemischer Business-Coach ist, weiter aus.Für das innovative Unternehmen aus Willich ist die neu gegründete Akademie eine wichtige Säule für das weitere Wachstum des Hauses. Neben der fachlichen Weiterbildung wird es hier auch Seminare zur Persönlichkeitsentwicklung der IOS-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter geben.

Die Weiterbildungsangebote werden von externen Trainern und den IOS-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern selbst durchgeführt, um den interdisziplinären Austausch zu fördern. Die Schulungseinrichtung ist in einem separaten Gebäude des IOS-Kompetenzzentrums angesiedelt. Die Seminarräume laden mit einer einladenden und optimal auf IOS-Technik abgestimmten Atmosphäre zu spannenden Lehrveranstaltungen ein, die als Stufenprogramm entwickelt wurden.