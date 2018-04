Einrichtungshaus WEKO in Pfarrkirchen mit Bestnoten ausgezeichnet

Das Einrichtungshaus WEKO in Pfarrkirchen hat bei den Umfragen zum Thema Kundenzufriedenheit wieder auf ganzer Linie überzeugt und konnte seine Werte dabei sogar noch verbessern.

So vergab das unabhängige Institut „Service Inspektor“ jüngst im Rahmen einer anonymen Umfrage das Service-Siegel mit Note 1,4 für herausragende Kundenzufriedenheit an die Geschäftsleitung des Unternehmens. Honoriert wurden dabei die Bereiche „Service“, „Beratungsqualität“, „Sortiment“, „Ausstattung“, „Auftragsbearbeitung“, „Lieferung“ und „Freundlichkeit des Personals“.

Dass fast alle Kunden WEKO Ihren Freunden und Bekannten weiterempfehlen würden, bewies die ermittelte Weiterempfehlungs-Quote von grandiosen 92,1 Prozent. Im neuen Betrachtungszeitraum vom 01.01.2017 bis 31.12.2017 beteiligten sich 3.971 Kunden an der Befragung.

Neben dem „Service Inspektor“ gab es zuletzt auch weitere, renommierte Spitzenplatzierungen für das traditionsreiche Familienunternehmen in Sachen „Service“. So konnte neben der Erstplatzierung beim „Passauer Kundenspiegel“, bei dem die Auszeichnung bereits zum sechsten Mal in Folge an WEKO ging, Bayerns schönstes Einrichtungshaus auch beim „Deggendorfer Kundenspiegel“ zum fünften Mal in Folge den Spitzenplatz verteidigen.

Diese Ergebnisse bestätigen eindrucksvoll, dass sich jahrelange Kundenorientierung, ein ehrliches Preis-Leistungs-Verhältnis und ein hochmotiviertes Team bewähren und zum wichtigen Vertrauensfaktor bei den Kunden geworden sind.

WEKO bedankt sich für das hervorragende Abschneiden bei seinen Kunden und seinen Mitarbeitern sehr herzlich und verspricht auch weiterhin alles dafür zu tun, damit der Einkaufstag bei WEKO stets allerhöchsten Ansprüchen gerecht- und zum echten Erlebnis wird.