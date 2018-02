Einsteiger - Seminar zur Einführung in den Bahnbetrieb

Ein kompakt – Seminar für Quereinsteiger beim Haus der Technik in Berlin am 04.-05. Juni 2018

Neueinsteiger und Quereinsteiger im Eisenbahnsektor insbesondere Planer, Ingenieure, Techniker, Business und Verwaltung erleben in unserem Seminar: „Einführung in den Bahnbetrieb„ am 04.-05. Juni 2018 in Berlin eine ausführliche Einführung in die Grundlagen des Bahnbetriebes. Die Anwesenden können danach Komplexität und betriebliche Zusammenhänge des Bahnverkehrs verstehen. Das Seminar ist insbesondere für Neueinsteiger konzipiert.

Der Eisenbahnbetrieb bildet die Grundlage für das komplexe System Rad - Schiene. Im Bahnbetrieb werden alle Tätigkeiten, die für die Durchführung, Organisation und Disposition des Fahrbetriebes notwendig sind, zusammengefasst. Das Seminar unter Leitung von M.Sc. (agr) Robert Reißner, DB Netz AG, beginnt mit den gesetzlichen Grundlagen und Rechtsverordnungen aus der EU sowie der deutschen Rechtsgebung, widmet sich weiter den grundlegenden Begriffen aus der infrastrukturellen Betriebsführung und endet in der Darstellung der tatsächlichen Prozesse zur Sicherstellung eines sicheren Bahnbetriebes. Zusätzlich soll im Seminar das Zusammenspiel zwischen Eisenbahn - Infrastrukturunternehmen und Eisenbahn - Verkehrsunternehmen und dessen verzahnten System näher gebracht werden.

Inhaltlich sind folgende Schwerpunkte zu erwarten:

Überblick über Gesetze, Rechtsverordnungen und Ril, betriebliche Begriffe, Mitarbeiter im Bahnbetrieb, Durchführung von Zugfahrten im Regelbetrieb und bei Abweichung, Unterschied zwischen Zug- und Rangierfahrten, Zusammenarbeit Bau und Betrieb bei Arbeiten u. Baumaßnahmen, Langsamfahrstellen einrichten und aufheben, Unregelmäßigkeiten, Störungen, Gefährliche Ereignisse und Gefahrgut.

