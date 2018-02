Einsteins Träume in der Schweiz - Uraufführung der Schweizer–Deutschen Koproduktion

EINSTEINs TRÄUME IN DER SCHWEIZ -Eine szenische Lesung mit Musik- Bühnenadaption basierend auf dem Romanbestseller „Einsteins Dreams“ von Alan Lightman

am 6. März 2018, 20.30 Uhr in der Klibühni Theater

Kirchgasse 14 · 7000 Chur

weitere Vorstellungen am 7. und 8. März

von und mit Christian Sprecher ( Chur ) und Jesse Garon ( Berlin )

Violine : Agnes Byland

Im Frühjahr des Jahres 1905 sitzt der junge Albert Einstein um sechs Uhr morgens völlig übermüdet an seinem Schreibtischim „Eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum“ in Bern.Seine Haare sind ungekämmt, seine Hose zu weit.In seiner Hand hält er zwanzig Seiten mit seiner neuen Theorie der Zeit.Von den vielen möglichen Visionen der Zeit, erträumt in ebenso vielen Nächten, erscheint ihm nur diese eine zwingend zu sein!

In unserer szenischen Lesung begeben wir uns auf die Spuren von Albert Einstein und dessen einstigen Studienkollegen Michele Besso. Und zwar direkt in das „Eidgenössiche Amt für geistiges Eigentum“ in Bern, im Jahre 1905, Einsteins „Wunderjahr“, in welchem er als gerade einmal 26jähriger Patentbeamter und Familienvater die Welt des Physik revolutionierte und auf den Kopf stellte.

Einsteins Träume Pressefoto von der Voraufführung , Foto Catharine J. Nicely

Michele Besso war über ein halbes Jahrhundert lang Einsteins engster Freund, nicht nur als wissenschaftlicher Wegbegleiter in der Berner Zeit, sondern auch später als Vermittler in Einsteins Familiendrama.

Gefördert wird die Produktion von „Swisslos“, der Kulturförderung des Kantons Graubünden, der Stadt Chur, der Bürgergemeinde Chur sowie der Graubündener Kantonalbank.

Besonderheit: Bisher unveröffentlichte Korrespondenz zwischen Albert Einstein und seinem Musikerfreund, dem Churer Kantonsschullehrer Hans Byland, wird im Rahmen der Vorstellungen, erstmals öffentlich zur Anschauung gebracht!

Information unter: http://www.stardust-unlimited.com