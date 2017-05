Eintauchen in eine andere Welt

Ihr betretet einen stimmungsvoll gestalteten Raum, die Tür fällt hinter euch ins Schloss und die Zeit verrinnt zwischen euren Fingern.

Der Weg in die Freiheit liegt hinter einigen Rätseln verborgen, die es in den kommenden 60 Minuten zu lösen gilt.Auf diesem Spielprinzip basieren Escape Games. Seit März 2017 könnt ihr die faszinierende Welt der Escape Games in Reutlingen ergründen.

»Beim Spiel kann man einen Menschen in einer Stunde besser kennenlernen, als im Gespräch in einem Jahr.« Platon

Anders als in den Videospielen, die den Escape Games als Vorlage dienten, steht bei der Liveumsetzung die gemeinsame spaßige Unternehmung im Vordergrund. Die Räume können mit bis zu sechs Personen bespielt werden. Dabei ist es egal, ob ihr mit der Familie, Freunden oder Kollegen spielt – Zusammenarbeit und Kommunikation sind unentbehrlich. Vorwissen ist hingegen nicht nötig.

Zunächst gilt es die liebevoll gestalteten Räumlichkeiten nach nützlichen Hinweisen und Gegenständen zu durchsuchen. Welche Bedeutung haben die Bilder an der Wand und warum liegt hier ein Seepferdchen?

Mit jedem gelösten Rätsel kommt ihr dem Ziel einen Schritt näher.Die Spiele entwickeln dabei eine regelrechte Sogwirkung, welche euch völlig in die Welt eintauchen und sämtliche Bedenken vergessen lässt.All das geschieht unter den aufmerksamen Augen des Spielleiters, der das Spiel am Monitor mitverfolgt und nötigenfalls einen Tipp geben kann.Habt ihr sämtliche Rätsel entschlüsselt und das Ziel erreicht, steht der Austausch im Fokus. Wie hat diese Apparatur funktioniert und was hatte es denn nun mit diesem vermaledeiten Seepferdchen auf sich?Ihr werdet noch eine ganze Weile von diesem außergewöhnlichen Gemeinschaftserlebnis zehren.