Einzigartige Hygieneverschraubung erobert den Markt

Die NovoNox KG mit Sitz in Markgröningen bietet zusammen mit der Dicht- und Unterlegscheibe von Freudenberg Sealing Technologies ein weltweit einzigartiges Produkt.

Profiteure des neu entwickelten Schraub- und Dichtungssystems sind alle Branchen mit hygienesensiblen Fertigungsbereichen.

Das System besteht aus einer Dicht- und Unterlegscheibe sowie einer Schraube

(Hutmutter). Beide Teile sind optimal aufeinander konfiguriert. Mit dem Anziehen

der Schraube legt sich die Dichtlippe homogen an den Schraubenkopf und das zu

befestigende Teil an. Damit wird die Schraubverbindung umlaufend hermetisch

abgedichtet und jegliche Spaltbildung unterbunden.

Keime und Verunreinigungen unterbinden

Hintergrund dieser Entwicklung war die Herausforderung, Keimbildung und

Verunreinigungen im Rahmen von Produktionsprozessen schon im Vorfeld zu

unterbinden. Normale Schraubverbindungen gewährleisten dies nicht. Hier lässt

sich eine Spaltbildung selbst bei einem maximal möglichen Anzugsmoment nicht

unterbinden. In der Folge bewirkt die Kapillarwirkung, dass Produktreste oder

Reinigungsflüssigkeiten regelrecht unter den Schraubenkopf gesogen werden.

Binnen kürzester Zeit kann es so zu einer Kontaminierung des Gewindes kommen

und Fremdstoffe schließlich in den produktführenden Bereich gelangen.

Mit dem Einsatz der Hygieneverschraubung von NovoNox gehört dieses Risiko der

Vergangenheit an. Die hier eingesetzte Dichtung mit integrierter Unterlegscheibe

schließt umlaufend und ist bis 150 bar druckstabil. Mit dem Anziehen der Schraube

ist sichergestellt, dass diese auf Block angeschraubt werden kann. Die neuartigen

Hygieneverschraubungen erlauben es, das maximale Anzugsmoment aufzubauen,

ohne dass die Dichtung überstrapaziert wird. Damit wird nicht dem Zufall

überlassen, wie stark eine separate Dichtung mit dem Anziehen verformt wird. Dies

ist deshalb von Relevanz, da eine undefinierte Verformung einer Quetschung

gleichkommt und zur Zerstörung einer einfachen Dichtungsausführung führen kann.

Produktsicherheit und Anlageverfügbarkeit

Auch das Thema Vorspannkraft der Schraubstelle nimmt einen wichtigen

Stellenwert ein. Nur durch das Anziehen der Schraube auf Block und dem maximalmöglichen Anzugsmoment stellt sich in Konsequenz auch die maximaleVorspannkraft ein. Bauteile werden sicher miteinander verbunden. Da bei einermaximal erreichbaren Vorspannkraft auch Selbsthemmung entsteht, ist die Gefahr,dass sich durch Vibration die Schraubverbindung lockern könnte, auf einMinimum reduziert.Im Ergebnis bietet der Einsatz der neuartigen Verschraubungen sowohlAnlagenherstellern als auch Anlagenbetreibern ein Höchstmaß anHygieneprophylaxe. Geltende Hygienevorschriften und CE-Kennzeichnungen werdenpräzise eingehalten und Produktsicherheit und Anlagenverfügbarkeit erreicht.Gleichzeitig wird der Aufwand für eine hygienesichere Reinigung verringert undsomit eine beachtliche Reduzierung der täglichen Reinigungskosten erzielt.

