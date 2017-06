Eishockey Verrückte kommen ab sofort auf ihre Kosten mit dem neuen Sortiment von V.I.P. Pictures

Mit dem einzigartigen Merchandise-Konzept hat die V.I.P. Pictures World GmbH bereits einen der begehrten Innovationspreise 2017 auf der Merchandising Messe in Hamburg abgeräumt.

Unter Anderem werden in der hauseigenen Textilproduktion Trikots für unterschiedliche Sportarten hergestellt und personalisiert.

AB SOFORT ist der Katalog für den EISHOCKEY Bereich für alle Vereine in Deutschland, Österreich und der Schweiz erhältlich, in dem man nicht nur die Klassiker, wie Tasse, Schal und Schlüsselband findet, sondern auch Sitzmöbel, Koffer, Glas-Puck und Spiegel sowie Trikots für das Team und die Fans in unterschiedlichen Variationen in Stoff, Schnitt, Kragen und Spezialeinsätzen. Somit wurde eine Synergie aus traditionellen und stets gefragten Fanartikeln sowie Team- und Fanwear und Einrichtungs- sowie Dekorations-Stücken als auch Businessgeschenken geschaffen.

Fans, Sponsoren, Unterstützer und das Team im Verein profitieren vom On Demand Konzept und jeder Einzelne kann sich auch ein individuelles Trikot mit Wunschname- und Nummer anfertigen lassen.

EISHOCKEY Full Service Fanshop Konzept - Teamwear, Fanwear & Merchandise

[Großes Bild anzeigen]

DÖBERN IN DER LAUSITZ – SCHMIEDE VON KNOW-HOW UND INNOVATIONEN

Seit 150 Jahren hat Döbern in der Lausitz eine Glastradition, die nur wenige andere Orte in der Welt nachweisen können. Handgenähte Teamwear, exklusive Fanartikel wie Eishockeypucks aus Glas, Sitzmöbel, Spiegel und Merchandising in einer schier unendlichen Sortimentsbreite erwarten hier nur die Wenigsten. Doch seit dem Jahr 2010 trifft in Döbern Tradition auf Moderne.

Aus einem ehemals volkseigenen Betrieb ist eine hochmoderne Personalisierungsfabrik geworden um die Klubs und deren Fans mit Produkten, schon ab Stückzahl 1 produzierbar, in Premiumqualität zu versorgen. Traditionelle industrielle Produktionsprozesse setzen normalerweise hohe Stückzahlen voraus um Produkte zu einem wettbewerbsfähigen Preis anbieten zu können, aber nicht bei uns! Unsere Produktion startet immer mit einem individuell gefertigten Produkt um das Risiko von Lagerhaltung und Fehlinvestition zu vermeiden.

Lasst Sie uns neuer Partner für alle Produktwünsche des Klubs und seine Fans werden und schafft Sie sich somit Freiheiten, um genau das zu tun, was für den Klub am Wichtigsten ist – Der Sport!

Wir bieten Ihnen das Rundum-Sorglos-Paket - von der Designerstellung über die Online Verkaufsabwicklung bis hin zur Produktauslieferung an eure Fans. Natürlich beliefern wir den Verein auch sehr gerne direkt, um das aktuelles Sortiment mit qualitativ hochwertigen Produkten weiter zu ergänzen.

Werden Sie Teil dieser großartigen Erfolgsgeschichte „Made in Germany“ und nutzen Sie unsere hochmodernen Produktionsmöglichkeiten und innovative Online Lösungen wie den prämierten Lizenz-Konfigurator um Ihrem Klub und seinen Fans das zu geben, was sie verdienen – Das Beste!

In unseren Katalogen finden Sie eine Übersicht der wichtigsten Produkte, um Ihre Fans glücklich zu machen oder das Team für die neue Saison, z.B. mit neuen Trikots, wieder top ausgerüstet aufs Eis zu schicken!

Als Vorteil für den Lizenzgeber bieten wir einen Innovationsvorsprung, eine breite Artikelvielfalt und Flexibilität im Design. Durch die On Demand Produktion vermeidet man unnötige Kapitalbindung und Lagerhaltungskosten, erzielt aber eine maximale Fanbindung mit einem vielfältigen Angebot im eigenen Online Shop. Wir unterstützen in der Bewerbung über die Social Media Kanäle. Jeder Verein und Sportler kann sich auf sein Kerngeschäft konzentrieren, denn um die gesamte Abwicklung und Logistik kümmern wir uns bei einem transparenten Abrechnungssystem. Mit dem preisgekrönten Lizenzkonfigurator bietet man seinen Fans die Möglichkeit, sich mit eigenem Namen, Text oder einer individuellen Nummer auf seinem Lieblingsartikel zu verewigen und erhöht so die emotionale Bindung.Mit der hauseigenen Textilproduktion, in der wir auch Trikots für unterschiedliche Sportarten produzieren, bieten wir dann gesamtheitlich einen Full-Service Leistungspaket.

Die Fans können dabei bequem von der Couch über alle möglichen mobilen Endgeräte bestellen, ohne ein zusätzliches Plug-In installieren zu müssen. So ist der Fanshop auch optimal zur Auswahl eines Geschenkes nutzbar, selbst bei kurzfristiger Bestellung. Der Konfigurator ist einfach und schnell in 3 Schritten für jeden Fan nutzbar.