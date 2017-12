"Eisige" Geburtstage - Ideen für Essen und Geschenke

Rommelsried, 26.12.2017 - Winter-Geburtstagskinder aller Altersstufen fühlen sich manchmal gehörig vom Schicksal benachteiligt.

Denn ihre Freunde, die in der warmen Jahreszeit geboren wurden, können an ihrem Ehrentag mit den Gästen im Freien baden oder grillen. Wer zwischen November und Anfang März feiert, kann höchstens im Schnee, auf jeden Fall aber in der Kälte herumlaufen. Natürlich kann auch das Spaß machen! Weil im Winter draußen aber weniger geboten ist, könnte man sich an seinem Geburtstag vielleicht mehr auf Innenräume konzentrieren. Und dabei nach Möglichkeit in kulinarischen Genüssen schwelgen.Statt dafür stundenlang am Herd zu stehen, Bratensaft aufzugießen oder Klöße zu formen, macht man es sich am besten einfach. Marc Fischer von www.ganseinfach.de bietet etwa zum Abholen oder auf Bestellung einen Kusper-Gänsebraten an. Auf Wunsch stellt der Chef auch nur eine halbe Knuspergans mit Beilagen zur Verfügung. Im Dezember bietet die Hotelkette Maritim ihre „Gans außer Haus“ über Ihre Homepage an. Das Geflügel befindet sich in einem Topf und wird zusammen mit einer Flasche Wein küchenfertig geliefert. Ganz ähnlich ist das Angebot der Metzgerei Schiessl. Unter der URL www.landmetzger-schiessl.de flattern frische bayerische Gänse oder aber Enten ins Haus. Auch Glühwein, Karpfen und viele weitere Leckereien kann man hier bestellen. Edle kulinarische Raritäten wie etwa französische Kapaune, sowie auch Bekannteres wie Stoppelgänse oder Hummer erhält man bei www.otto-gourmet.de.Wer an seinem Winter-Geburtstag gerne kreativ speisen möchte, kann sich für eine Lieferbox entscheiden. In der sind dann bereits alle benötigten Lebensmittel zum Selberkochen enthalten. Hier bietet sich beispielweise die Firma „kochhaus“ an. Kunden können unter einer reichhaltigen Auswahl an Gerichten wählen. Die Zutaten werden zum Wunschdatum genau proportioniert geliefert, und die Küchenschlacht am heimischen Herd kann beginnen! Zur Auswahl stehen mehrere Varianten. Wer es betont biologisch mag, könnte sich auf der Seite von „biobox“ umsehen. Das Unternehmen bietet seinen Kunden zwei Varianten, die „Food & Drink“ sowie die „Beauty & Care“-Biobox. Auch ein Abo kann ausgewählt werden.Natürlich sind all diese Angebote auch mögliche Geschenke. Was könnte man seinen Verwandten und Freunden, die im Winter feiern, ansonsten mitbringen? Eine gute Idee wäre vielleicht das eine oder andere Pflegeprodukt. Um Naturkosmetik geht es beispielsweise bei „fairy-box“. Für 24,90 Euro kann hier eine Geschenkbox mit hochwertigen Artikeln erworben werden. Ein Abo der „Brigittebox“ beschert Beauty-Fans alle zwei Monate aktuelle Trends aus den Bereichen Schönheit und gesunde Ernährung. Sinnvoll als Geburtstagsgabe wäre etwa auch ein Geschenkset von Primavera. Hochwertige Pflegestoffe aus der Natur veredeln die Duschgels, Öle und Düfte dieser Firma. Auch das Unternehmen Weleda bietet natürlich hervorragende, biologische Produkte an, so ein Lavendel-Entspannungsbad, Mandel-Gesichtscreme oder das Granatapfel-Regenerationsöl. Wer für nahestehende Personen etwas tiefer in die Tasche greifen möchte, kann für 196 Euro ein Komplet-Paket von „Zen of Nature“ kaufen. Dazu gehören ein Serum, eine Creme, sowie eine speziell darauf abgestimmte Reinigung. Oder eine ganz andere Richtung - für Back-Fans gibt es von der Firma Birkmann eine große Produktpalette. Hier lassen sich Formen und Förmchen aller Art, Bleche und Zutaten bestellen.Ist das Geburtstagskind wirklich noch sehr jung, so steht der Schenkende vor einer schier endlosen Auswahl. Kleinere dürften vom „Hecklader Müll-LKW“ der Firma Bruder oder vom „XL Kuschelpferd Filou“, angeboten von Coppenrath, begeistert sein. Für künftige Zauberer bietet sich „1, 2, 3… bunte Zauberei“ von Noris an. Mädchen freuen sich über das Spiel „Meine Pferde und ich“, in dem es um den erfolgreichsten Reitstall geht. Auch die „Disney Princess Rapunzel Haarglanz Puppe“ (Jakks Pacific) ist gerade total in. Immer angesagt sind außerdem die teils riesigen Puppenhäuser von Kidkraft, etwa das Modell „So chic“. Tchibo bietet ebenfalls ein Puppenheim an, sehr putzig und sogar möbliert. Der „Magische Ofen“ von Play-Doh gibt kleinen Köchen die Gelegenheit, sich am ersten eigenen Herd auszutoben. Playmobil-Freunde sind mit der „Skihütte“ bestens bedient - und die Anhänger von Ttiptoi mit der sehr großen und stabilen „Ravensburger Spielewelt Krankenhaus“. Vom selben Hersteller gibt es das aktuell sehr beliebte „GraviTrax Starter-Set“. Kosmos hat unter anderem einen „Fangarm-Roboter“ auf den Markt geschickt: Der kleine Roboter steckt in einem Experimentierkasten und muss selbst zusammengesetzt werden.

Technik-Begeisterte lockt mit Sicherheit die neue „KidiCom MAX“ (Vtech), ein Messenger mit vielen Smartphone-Funktionen für die Kleinen. Die Kids können damit riesigen Spaß erleben. Oder mit dem “Transformers 5 - Mega 1-Step Turbo Changer Dragonstorm“ von Hasbro. Die Figur aus dem fünften Film der Transformers lässt sich vom Ritter zum Drachen verwandeln und dürfte vor allem auf dem Geburtstagstisch von Jungs auf Anklang stoßen. Die finden vermutlich auch den „Roaring Chewbacca“ von JoyToys super. Hier darf geknuddelt werden! Der „BigWheel Roller“ von Hudora versetzt den Nachwuchs darüber hinaus in sinnvolle Bewegung. Dasselbe sollte auch dem Skateboard „Fun“, neon mit Leuchtrollen von „No Rules“, gelingen. Mit der richtigen Planung gelingt auch in der kalten Jahreszeit ein super Geburtstag – gemeinsam mit Familie und Freunden. Und (hoffentlich) einem Berg von tollen Präsenten!