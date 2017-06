Elektronische Signatur als IT-Spende für Non-Profits

DocuSign ist neuer Partner bei IT-Portal in Deutschland, Österreich und der Schweiz

München/Siegburg/Wien, 1. Juni 2017 – Das amerikanische Unternehmen DocuSign ist neuer Partner auf Stifter-helfen, dem IT-Portal der Haus des Stiftens gemeinnützige GmbH. Ab sofort spendet der Branchenführer im Bereich elektronische Signaturen auf dem Portal sein Produkt DocuSign Standard Edition an Non-Profit-Organisationen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Außerdem stellt das Unternehmen dort gemeinnützigen Organisationen sein Jahresabo DocuSign Business Pro Edition mit einem Rabatt von mehr als 75 Prozent zur Verfügung.

IT-Spende: DocuSign Standard

DocuSign Standard Edition ist ein webbasierter Service, mit dem Non-Profits Dokumente zur elektronischen Signatur hochladen und versenden können. DocuSign sendet Links an Unterzeichner, die ihre Signaturen von praktisch jedem Internet-fähigen Gerät hinzufügen können. Unterzeichner brauchen dazu kein DocuSign-Konto. Die Non-Profit-Organisationen und die Unterzeichner können Dokumente jederzeit ansehen, herunterladen und ausdrucken.

Dieses Angebot bietet einem Nutzer eine zeitlich unbefristete Lizenz für die DocuSign Standard Edition. Diese erlaubt es dem Nutzer, bis zu 100 Dokumente pro Jahr zu versenden. Die Verwaltungsgebühr pro Produktspende beträgt 85 Euro in Deutschland und Österreich sowie 95 CHF in der Schweiz. Zum Produkt geht es hier:

Deutschland: http://stifter-helfen.de/it-spenden....docusign-standard-edition

Österreich: http://stifter-helfen.at/it-spenden....docusign-standard-edition

Schweiz: http://stifter-helfen.ch/de/it-spen....docusign-standard-edition

Sonderkonditionen: Mehr als 75 Prozent Rabatt bei DocuSign Business Pro

Auf das DocuSign Business Pro Jahresabonnement gibt es einen Rabatt von mehr als 75 Prozent auf den empfohlenen Verkaufspreis für alle förderberechtigten Non-Profits. Mit dem DocuSign Business Pro Jahresabonnement stehen den Organisationen noch weitere Funktionen zur Verfügung, wie z.B. das Anhängen von Dokumenten auf Webseiten oder der Versand von Dokumenten an eine große Anzahl von Empfängern. Lesen Sie mehr zum Rabattprogramm unter:Deutschland: https://www.stifter-helfen.de/sonde....sign-business-pro-edition Österreich: http://stifter-helfen.at/sonderkond....sign-business-pro-edition Schweiz: http://stifter-helfen.ch/de/sonderk....sign-business-pro-edition FörderkriterienFörderberechtigt für die DocuSign IT-Spende und das Rabattprogramm sind derzeit die meisten Non-Profit-Organisationen, die vom Gesetzgeber als gemeinnützig anerkannt sind und deren Gesamtjahresbudget 1 Mio. US-Dollar nicht übersteigt. Das Unternehmen stellt pro Organisation und Fiskaljahr (1. Juli – 30. Juni) fünf Lizenzen pro Produkt zur Verfügung. Weitere Informationen zu den Förderkriterien gibt es auf den jeweiligen Länderwebsites unter Hilfe -> Förderkriterien.Organisationen, die bereits registriert sind, können überprüfen, ob sie förderberechtigt sind, indem sie sich auf der jeweiligen Länder-Website einloggen und auf den Button „Mein Konto“ klicken.