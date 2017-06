Elektronische VL Bescheinigung mit dem ERiC-Client Bisher wird die Bescheinigung über vermögenswirksame Leistungen vom Anlageinstitut (z.B. Bank, Bausparkasse) in Papierform (Anlage VL) dem Anleger zugestellt.

Dieser fügt die Bescheinigung seiner Einkommensteuererklärung bei, um die Arbeitnehmersparzulage beantragen zu können.Zwei Ziele werden damit verfolgt:1. Nachweis gegenüber dem Finanzamt2. Information des ArbeitnehmersDas Bundesfinanzministerium gibt in einer aktuellen Mitteilung bekannt,dass die Daten künftig in elektronischer Form vom Anlageinstitut an die Finanzverwaltung zu übermitteln sind (BMF-Schreiben vom 16.12.2016).Dies gilt für alle vermögenswirksamen Leistungen, die ab dem 1.1.2017 angelegt werden und somit bis spätestens 28.2.2018 an das zuständige Finanzamt zu melden sind. Voraussetzung ist, dass der Arbeitnehmer der Datenübermittlung zustimmt und seine Steueridentifikationsnummer mitteilt.Diese gesetzliche Änderung, weg vom Papier hin zur elektronischen Form, führt zu erheblichen Aufwendungen in den Anlageinstituten.Die Softwarelösung ERiC-Client von CPB unterstützt Sie bei Umstellung auf das neue Verfahren und sorgt dadurch für eine deutliche Reduzierung Ihrer Aufwendungen.Der ERiC-Client übernimmt die technische Übermittlung der ELSTER-Meldungen an die Rechenzentren der deutschen Finanzbehörden. Die Lösung beinhaltet eine verfahrenskonforme technische Validierung, Anreicherung der Daten sowie Signatur und Ver- / Entschlüsselung der Übertragungsdaten.Um die Implementierungskosten in Ihrem Hause gering zu halten, gibt es die Lösung rund um die elektronischen Meldungen via ERiC auch als bequeme „Full-Service“-Variante.Die Highlights• Zukunftsfähiger, generischer ELSTER/ERiC-Client• Einfache Integration in bestehende IT-Systemlandschaften und STP-Umgebungen• Geringe Abhängigkeiten / Anforderungen• Moderne Softwarelösung für Linux und Windows• Gesicherte und verschlüsselte Übertragung• Manuelle als auch durch externe Programme automatisierte Nutzung möglich• Testmeldungen sind möglich• Kostengünstige Lösung

