Elektrostatische Entladung, nur die richtigen Maßnahmen bieten effektiven Schutz

Der ESD-Schutz, also der Schutz vor elektrostatischer Entladung ist aus der modernen Elektroindustrie nicht mehr wegzudenken.

Durch alltägliche Bewegungsabläufe wie das Laufen über einen Fußboden, das Sitzen auf einem Stuhl oder das Arbeiten an einem Arbeitstisch kommt es schnell zu hohen Körperspannungen. Aber auch Bauteile selbst können sich aufladen, zum Beispiel beim Ausschütten eines ICs aus einer Transportstange.

Unkontrollierte Entladungen beschädigen bzw. zerstören die inneren Strukturen von empfindlichen, elektronischen Bauelementen. Eine Beschädigung von elektronischen Bauelementen geht bereits ab einer Spannung von ca. 100 V los. Für den Menschen wahrnehmbar sind Entladungen aber erst ab einer Spannung von ca. 3.000 V. Dies macht die elektrostatische Entladung besonders gefährlich.

Der Ausfall der beschädigten Komponenten tritt in der Regel erst nach einigen Betriebsstunden ein und wird daher während der normalen Produktionstests meist nicht erkannt. Defekte Komponenten wiederrum rufen neben den eigentlichen Bauteilkosten zusätzlich hohe Folgekosten durch Produktionsstillstände, Fehlersuchen, Reparaturen, Garantieleistungen, Schadensersatzleistungen und den Kundenverlust hervor.

Ein effektiver ESD-Schutz besteht aus Maßnahmen zur Vermeidung von elektrostatischen Aufladungen und für ein kontrolliertes Ableiten. Getroffene Schutzmaßnahmen müssen auf das Produkt und die Umgebung abgestimmt sein, damit sie wirksam sind und keine unnötigen Kosten hervorrufen.

Das Ingenieurbüro Päselt mit dem Geschäftsfeld ESD-Berater hat dies erkannt und in Ihre Dienstleistung mit aufgenommen. In praxisorientierten ESD-Seminaren können die Teilnehmer lernen wie ein solcher effektiver ESD-Schutz im Unternehmen aufgebaut werden kann und wie dieser zyklisch überwacht wird. Neben den theoretischen Kenntnissen wird in den Seminaren mit praktischen Übungen und Demonstrationen der ESD-Schutz für die Teilnehmer erlebbar gemacht.

Neben den ESD-Seminaren bietet der ESD-Berater auch Beratungs- und Unterstützungsleistung im Bereich des ESD-Schutzes an. So können Unternehmen zum Beispiel die laufende messtechnische Überprüfung der Schutzzonen abgeben. Unternehmen sparen sich damit nicht nur die Anschaffung von teurem Messequipment, sondern erhalten auch einen unabhängigen Bericht, welcher bei Kunden einen höheren Stellenwert hat.



Mehr Informationen finden Sie unter: http://www.esd-berater.de