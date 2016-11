Elf Marken für Haushaltsgroßgeräte mit Werbung in Millionenhöhe

Der Werbetrend der Branche für Haushaltsgroßgeräte zeigt nach oben. Innerhalb von fünf Jahren hat sich das Werbevolumen fast verdoppelt, rückläufig ist die Werbung der beiden Produktmärkte Trockner und Waschmaschinen.

Elf werbestarke Marken repräsentieren drei Viertel der Branchenausgaben.

Esslingen am Neckar, 30. November 2016 – Der Werbemarkt für Haushaltsgroßgeräte wächst seit Jahren. In den vergangenen fünf Jahren hat sich das Werbevolumen fast verdoppelt und liegt derzeit bei über 41 Millionen Euro. Zeitgleich hat die Zahl der werbenden Unternehmen stetig zugenommen, von durchschnittlich 28 auf derzeit 41 Unternehmen pro Monat. Der Produktmarkt für Back- und Kochgeräte zeigt im Vergleich zum Vorjahreszeitraum das größte absolute Wachstum und ist damit aktuell der bedeutendste Werbemarkt. Ein Großteil der anderen Teilmärkte weiten die Werbevolumina ebenfalls aus, Dunstabzugshauben und Klimaregulierung mit deutlichen relativen Volumenzunahmen. Rückläufig ist die Werbung für Waschmaschinen und Trockner. Konstanz zeigt die Branche im Mediensplit mit den beiden Hauptmedien TV und Zeitschriften.

Elf werbestarke Marken mit je einem Volumenanteil von über einer Million Euro stellen drei Viertel der gesamten Werbeausgaben der Branche. Nur einer der Top 11 kürzt seine Spendings, die übrigen Marken steigern ihr Volumen. Liebherr, Miele und Siemens sind die drei werbestarken Top-Marken. Mit erheblichen Werbeausgaben für Waschmaschinen platziert sich Samsung erstmals in den Top 10.

Über die Studie:

Die „Werbemarktanalyse Haushaltsgroßgeräte 2016“ von research tools untersucht die Werbeausgaben der Marken von Haushaltsgroßgeräte in Deutschland. Sie gibt auf 129 Seiten Einblick in Trends, Benchmarks und Strategien in den zehn Teilmärkten Dunstabzugshauben, Einzelhandel, Geschirrspüler, Klimaregulierung, Koch- und Backgeräte, Kooperationen, Kühl- und Gefrierschränke, Range, Trockner, Waschmaschinen. Neben der Entwicklung von Werbespendings der Top 50 Werber werden Fünf-Jahres-Trends erstellt. Eine Analyse der Kommunikationsstrategien zehn wichtiger Werbungtreibender untersucht quantitative und qualitative Parameter und zeigt bedeutende Werbemotive.

Die vorliegende Werbemarktanalyse basiert auf Daten und Motiven von AdVision digital.