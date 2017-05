Elli Gilgal Models

Frankfurt/Main, Mai 2017- Die erst 2016 gegründete Modelagentur ELLI GILGAL nutzt auch das Jahr 2017, um sich weiter am Markt zu etablieren.

Als zunächst klassische Modelagentur besitzt Elli Gilgal allerdings eine herausragende Besonderheit: Mit der Spezialisierung auf Models mit afrikanischer Herkunft bietet die Agentur dem Markt einen ganz besonderen, internationalen Look. Nach vielen Erfolgen im vergangenen und laufenden Jahr möchte Elli Gilgal diesen Trend nun weiter fortsetzen. Unter dem Motto Diversität soll Elli Gilgal 2017 noch stärker zum Hauptansprechpartner für Kunden aus der Mode- und Werbeindustrie werden, die auf der Suche nach dem globalen Touch für ihre Kampagnen sind. In der Kartei befinden sich bereits dreißig Models im Alter zwischen 6 und 50 Jahren. Darunter Profis mit spannenden Looks und auch völlig neue Gesichter. Damit ist Elli Gilgal deutschlandweit die Agentur mit dem größten Portfolio an schwarzen Models.Ende 2017 möchte Agenturchefin und Gründerin Elizabeth Nehring jeweils mindestens 25 Gesichter in den Kategorien Models, People und Kids vertreten und damit die deutschlandweite Relevanz der Agentur festigen.

Die Gründerin und Inhaberin der Agentur, Elizabeth Nehring, ist gebürtige Kamerunerin, Pädagogin und leidenschaftliche Fotografin mit einem besonderen Blick für Menschen. Ihre Fotografie ist schnörkellos, aber mit Tiefe.

Sie legt großen Wert darauf, die Schönheit ihrer Models in ihrer Einzigartigkeit zu respektieren. Diese Fähigkeit ermöglicht es ihr, dem Kunden eine große Bandbreite an seriösen, klassischen und authentischen Schwarzen Models zu präsentieren.